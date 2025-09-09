Συνταγή για κέικ με καστανή ζάχαρη και καστανό βούτυρο (beurre noisette)

Πώς διαχειρίζομαι μέσα μου την μετάβαση από τις διακοπές, στις υποχρεώσεις; Μπαίνω στην κουζίνα!

Και μάλιστα για να φτιάξω κάτι γλυκό και συνήθως κέικ.

Αυτό το κέικ με καστανή ζάχαρη αποχαιρετά το τέλος του καλοκαιριού και καλωσορίζει την φθινοπωρινή ατμόσφαιρα, γι’ αυτό και το φτιάχνω κάθε χρόνο τέτοια εποχή.

Η συνταγή είναι λίγο διαφορετική από τις παραδοσιακές.

Έχει καστανή ζάχαρη και καστανό βούτυρο, «τσιγαρισμένο» στο τηγάνι και αυτά του δίνουν μια γεύση καραμέλας και ξηρών καρπών.

Κέικ με καστανή ζάχαρη

Υλικά:

175 γρ. βούτυρο κομμένο σε κύβους

σπρέι μαγειρικής

150 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κ.σ. κορν φλάουρ

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1/4 κ.γ. αλάτι

160 γρ. καστανή ζάχαρη

3 μεγάλα αυγά

1 κ.σ. εκχύλισμα βανίλιας

4 κ.σ πλήρες γάλα, χωρισμένο

Εκτέλεση:



Λιώνουμε το βούτυρο σε τηγάνι που βάλαμε σε μέτρια φωτιά.

Μόλις λιώσει και αφρίσει λίγο, συνεχίζουμε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας συχνά, και παρακολουθούμε προσεκτικά καθώς αρχίζουν να σχηματίζονται ελαφρώς ροδισμένα στίγματα στον πάτο του τηγανιού.

Το βούτυρο θα πρέπει να έχει το χρώμα του φουντουκιού και άρωμα ξηρών καρπών. Τότε ρίχνουμε το καστανό βούτυρο σε ένα μπολ για να μην ψηθεί περισσότερο ή καεί.

Βάζουμε το μπολ στο ψυγείο και αφήνουμε να κρυώσει και να στερεοποιηθεί, για περίπου 30 λεπτά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς.

Λαδώνουμε με το σπρέι μια μακρόστενη φόρμα και τη στρώνουμε με λαδόκολλα, για να αφαιρέσουμε το κέικ πιο εύκολα αργότερα.

Κοσκινίζουμε το αλεύρι, το κορν φλάουρ, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι σε ένα σουρωτήρι μέσα σε ένα μεσαίο μπολ. ​​Ανακατεύουμε τα υλικά.

Στο μίξερ, με το εξάρτημα του φτερού ή με μίξερ χειρός, ανακατεύουμε το καστανό βούτυρο και την καστανή ζάχαρη, μέχρι να αφρατέψουν για περίπου 2 λεπτά.

Ρίχνουμε τα αυγά ένα ένα και συνεχίζουμε το χτύπημα, ύστερα ρίχνουμε τη βανίλια.

Προσθέτουμε το 1/3 του μείγματος αλευριού στο μείγμα των αυγών και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα μέχρι να ενωθούν τα υλικά. Βάζουμε 2 κουταλιές της σούπας γάλα και συνεχίζουμε το χτύπημα.

Προσθέτουμε άλλο 1/3 από το μείγμα αλευριού και ανακατεύουμε και τις υπόλοιπες 2 κουταλιές της σούπας γάλα. Χτυπάμε καλά μέχρι να ενωθούν τα υλικά.

Ολοκληρώνουμε αναμειγνύοντας το υπόλοιπο (τελευταίο 1/3) μείγμα αλευριού ανακατεύοντας το μείγμα με το χέρι με σπάτουλα σιλικόνης.

Αδειάζουμε τη ζύμη στο ταψί και ψήνουμε για 45 λεπτά.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει στο ταψί για 15 λεπτά πριν το βγάλουμε από τη φόρμα.