Συνταγή για κέικ με τη ζύμη του μπισκότου chocolate chip

Θα ετοιμάσουμε ένα κέικ που βασίζεται στη ζύμη μπισκότου με κομματάκια σοκολάτας. Έχει απλή τεχνική και σίγουρο αποτέλεσμα.

Το κόλπο με το λιωμένο βούτυρο, συχνά χρησιμοποιείται για μπισκότα μαστιχωτά με μαλακή υφή.

Δουλεύουμε με γρήγορες κινήσεις, μόλις λιώσουμε το βούτυρο για να μην εξατμιστούν τα υγρά.

Το ψήσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία επιτρέπει στο κέντρο να μείνει ζουμερό χωρίς να καεί η επιφάνεια.

Μπορούμε να το σερβίρουμε ζεστό με μία μπάλα παγωτό ή σκέτο για να απολαύσουμε την πλούσια υφή της λιωμένης σοκολάτας.

Κέικ με τη ζύμη του μπισκότου

Υλικά:

230 γρ. βούτυρο (1 φλ.)

220 γρ. καστανή ζάχαρη (1 φλ.)

200 γρ. λευκή ζάχαρη (1 φλ.)

2 αυγά (μέτρια)

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κοφτό κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. σόδα μαγειρικής

240 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (2 φλ.)

170 γρ. κομματάκια σοκολάτας (1 φλ.)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C. Βουτυρώνουμε και αλευρώνουμε ελαφρά ένα σκεύος από μαντέμι ή άλλο ταψί.

Λιώνουμε το βούτυρο στο σκεύος/ταψί, σε χαμηλή φωτιά.

Μόλις λιώσει εντελώς, αποσύρουμε αμέσως το σκεύος από τη φωτιά για να μη συνεχίσει να ζεσταίνεται.

Ανακατεύουμε στο λιωμένο βούτυρο την καστανή και τη λευκή ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε τα χτυπημένα αυγά και τη βανίλια και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενσωματωθούν.

Προσθέτουμε το αλάτι και τη σόδα, κοσκινίζουμε το αλεύρι και το ενσωματώνουμε σταδιακά στο μείγμα, ανακατεύοντας μέχρι να σχηματιστεί ομοιογενής ζύμη, αλλά όχι υπερβολικά.

Τέλος, προσθέτουμε τα κομματάκια σοκολάτας και ανακατεύουμε απαλά να διαμοιραστούν ομοιόμορφα.

Ισιώνουμε την επιφάνεια και ψήνουμε στους 160°C για περίπου 25 λεπτά.

Αφήνουμε να κρυώσει στο σκεύος για 10–15 λεπτά πριν το κόψουμε και το σερβίρουμε, ώστε να σταθεροποιηθεί η υφή.