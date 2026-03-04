Συνταγή για κοκκινιστό κοτόπουλο με αρακά

Το κοκκινιστό κοτόπουλο με αρακά μαγειρεύεται σε βήματα και τεχνικές που αναδεικνύουν τη γεύση – σωστό τσιγάρισμα στο κοτόπουλο για καραμελωμένη επιφάνεια και σωστό σόταρισμα των λαχανικών για την σωστή υφή.

Ελέγχουμε την ποσότητα του ζωμού για να επιτύχουμε την επιθυμητή σάλτσα και καβουρδίζουμε τον ντοματοπελτέ για βάθος και σώμα.

Ο αρακάς προστίθεται στο τέλος ώστε να κρατήσει ζωηρό χρώμα και τραγανή υφή.

Χρησιμοποιούμε βαθιά κατσαρόλα με βαρύ πάτο για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας.

Προσωπικά, σερβίρω με μια κουταλιά στραγγιστό γιαούρτι, δοκιμάστε το!

Κοκκινιστό κοτόπουλο με αρακά

Υλικά:

1 ολόκληρο κοτόπουλο, σε μερίδες

500 γρ. αρακά ψιλό

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 καρότα σε ροδέλες

2 σκ. σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 πιπεριά Φλωρίνης, σε κομμάτια

400 γρ. ντομάτα κονκασέ

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

1 ½ λίτρο ζωμό κοτόπουλου

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε αρκετό ελαιόλαδο σε μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Αλατοπιπερώνουμε τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα ροδίζουμε καλά από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα.

Βγάζουμε προσωρινά το κοτόπουλο και κρατάμε στην άκρη.

Στην ίδια κατσαρόλα προσθέτουμε λίγο ακόμα ελαιόλαδο αν χρειάζεται και σοτάρουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και συνεχίζουμε για 1 λεπτό μέχρι να αρωματιστεί.

Ρίχνουμε την πιπεριά Φλωρίνης και τα καρότα σε ροδέλες και σοτάρουμε μερικά λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς.

Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε καλά για να καψαλιστεί ελαφρά και να απελευθερώσει τα αρώματά του. Σβήνουμε με την ντομάτα κονκασέ, ανακατεύουμε και αφήνουμε να πάρουν βράση.

Επιστρέφουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα, προσθέτουμε τον ζωμό κοτόπουλου, ώστε να καλυφθούν τα κομμάτια, αλατοπιπερώνουμε και μειώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή. Σκεπάζουμε και σιγοβράζουμε για περίπου 30–40 λεπτά, μέχρι το κοτόπουλο να μαλακώσει και να μαγειρευτεί μέσα.

Προσθέτουμε τον ψιλό αρακά περίπου 8–10 λεπτά πριν το τέλος του μαγειρέματος (αν είναι κατεψυγμένος, προσθέτουμε 10–12 λεπτά) ώστε να διατηρήσει το χρώμα και τη φρεσκάδα του. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε στο τέλος το αλάτι και το πιπέρι.

Αφαιρούμε από τη φωτιά, αφήνουμε να σταθεί λίγα λεπτά και σερβίρουμε ζεστό, συνοδεύοντας ιδανικά με φρέσκο ψωμί ή ρύζι.