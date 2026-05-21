Συνταγή για κοτοκεφτέδες με τυρί και μυρωδικά

Μικρές μπουκιές γεμάτες άρωμα και θαλπωρή.

Οι κεφτέδες, σε όλες τους τις μορφές, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι και οι κοτοκεφτέδες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία: απλοί, καθημερινοί, αλλά με τη σωστή πινελιά μετατρέπονται σε κάτι ξεχωριστό.

Σε αυτή την εκδοχή, το τυρί λιώνει και δίνει υγρασία και γεύση στο εσωτερικό και τα μυρωδικά δίνουν φρεσκάδα, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Τρώγονται ως μεζεδάκι ή ως πλήρες πιάτο, δίπλα σε μια σαλάτα ή λίγες τραγανές πατάτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοτοκεφτέδες

Υλικά:

500 γρ. κιμάς κοτόπουλου

1 αυγό

100 γρ. τριμμένο τυρί (μοτσαρέλα ή κασέρι)

2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος (περίπου 10 γρ.)

2 κ.σ. φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο (περίπου 20 γρ.)

2 κ.σ. αλεύρι (περίπου 30 γρ.)

αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

λάδι για το τηγάνισμα

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά κοτόπουλου και προσθέτουμε το αυγό, το τριμμένο τυρί, τον μαϊντανό και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ρίχνουμε το αλεύρι, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά μέχρι να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για λίγα λεπτά, στο ψυγείο, ώστε να «δέσουν» τα υλικά μεταξύ τους και να δουλεύεται πιο εύκολα.

Στη συνέχεια, πλάθουμε μικρούς κεφτέδες, δίνοντάς τους στρογγυλό σχήμα με τα χέρια μας.

Ζεσταίνουμε λίγο λάδι σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά και τοποθετούμε τους κεφτέδες. Τους τηγανίζουμε γυρίζοντάς τακτικά, μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένιο χρώμα απ’ έξω και να ψηθούν σωστά στο εσωτερικό.

Τους βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί για να φύγει το περιττό λάδι και σερβίρουμε όσο είναι ακόμα ζεστοί.