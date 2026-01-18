Συνταγή για κοτόπουλο κοκκινιστό με χυλοπίτες στην κατσαρόλα

Τα φαγητά σε ένα σκεύος είναι αδιαμφισβήτητη τάση, αλλά και ευκολία.

Δεν θέλουμε πια να σπαταλάμε πολύ χρόνο και να κάνουμε κόπο για ένα φαγητό, ακόμη και αν είναι για το Κυριακάτικο τραπέζι.

Το κοκκινιστό κοτόπουλο με χυλοπίτες ή μικρό χυλοπιτάκι, μπορεί να γίνει ωραιότατα, στην κατσαρόλα, λερώνοντας μόνο ένα σκεύος.

Αν έχετε αγοράσει από κάποιο ταξίδι σας στην Ελληνική περιφέρεια, χειροποίητες χυλοπίτες, το φαγητό σας, θα ανέβει επίπεδο.

Ξηρή μυζήθρα ή πιπεράτο κεφαλοτύρι, είναι απαραίτητα για το σερβίρισμα.

Κοτόπουλο κοκκινιστό με χυλοπίτες

Υλικά:

κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής (περίπου 1½ κιλό) κομμένο σε 6-8 κομμάτια

1/2 φλ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κ.σ. πελτέ ντομάτας

400 γρ. ντοματάκια κονκασέ

500 γρ. χωριάτικες χυλοπίτες ή χυλοπιτάκι

1,5 λίτρο ζωμός ψυγείου κοτόπουλο

5 κόκκους μπαχάρι

1 ξύλο κανέλας

αλάτι – πιπέρι

κεφαλοτύρι τριμμένο για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κοτόπουλο απ’ όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το αφήνουμε λίγα λεπτά να μαλακώσει.

Στη συνέχεια βάζουμε τα ντοματάκια και τον πελτέ και τα μπαχαρικά.

Προσθέτουμε τον ζωμό και σκεπάζουμε την κατσαρόλα για μία ώρα, μέχρι να μαλακώσει το κοτόπουλο. Πριν το τέλος, προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι.

Βγάζουμε το κοτόπουλο από την κατσαρόλα και το κρατάμε σκεπασμένο, στην άκρη.

Ρίχνουμε τις χυλοπίτες ή το χυλοπιτάκι στην σάλτσα και βράζουμε για 2-3 λεπτά.

Επιστρέφουμε το κοτόπουλο στην κατσαρόλα και σβήνουμε τη φωτιά.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα για να ρουφήξει το ζυμαρικό τα υγρά της σάλτσας.