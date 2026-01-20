Συνταγή για κρεμώδη σούπα καβούρι με σαντιγί μυρωδικών

Οι σούπες είναι το απόλυτο comfort food, ιδανικές για να μας ζεστάνουν τις κρύες μέρες και να μας προσφέρουν μια γεύση θαλπωρής.

Η συγκεκριμένη σούπα με καβούρι με σαντιγί μυρωδικών δεν είναι απλώς μια ακόμα συνταγή, αλλά μια εμπειρία γεύσης και πολυτέλειας.

Τα λίγα υλικά δίνουν βελούδινη υφή και η αέρινη «σαντιγί» με μυρωδικά, ικανοποιεί όλες τις αισθήσεις μας.

Η προσθήκη της αρωματικής κρέμας, η σούπα, απογειώνεται και γίνεται ιδανική για κάθε επίσημο τραπέζι μας.

Μπορείτε, αν έχετε ευκολία με τα οστρακόδερμα, να βράσετε και να ξεψαχνίσετε, φρέσκα καβούρια, ή να αγοράσετε, καβουρόψιχα έτοιμη από το σούπερ μάρκετ.

Βελουτέ σούπα καβούρι

Υλικά:

4 πράσα

4 πατάτες

275 γραμμάρια καβουρόψιχα

100 γραμμάρια βούτυρο

Για τη σαντιγί αρωματικών:

125 ml κρύα κρέμα γάλακτος

2 κουταλιές σούπας ψιλοκομμένα αρωματικά βότανα (μαϊντανό, άνηθο)

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τα πράσα, τα πλένουμε καλά και τα κόβουμε σε λεπτές ροδέλες.

Καθαρίζουμε τις πατάτες και τις κόβουμε σε μικρούς κύβους, περίπου 1/2 εκατοστού.

Σε μια κατσαρόλα, λιώνουμε το βούτυρο και σοτάρουμε απαλά το πράσο μέχρι να αρχίσει να μαλακώνει.

Προσθέτουμε 100 ml νερό, σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε να αχνιστεί για 10 λεπτά.

Στη συνέχεια, ρίχνουμε τις πατάτες, αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε 1 1/2 λίτρο νερό και αφήνουμε τη σούπα να σιγοβράσει για περίπου 20 λεπτά.

Όταν η σούπα αρχίσει να πήζει ελαφρά, προσθέτουμε τη μισή ποσότητα καβουρόψιχας.

Χτυπάμε την κρύα κρέμα γάλακτος μέχρι να γίνει σαντιγί και προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα αρωματικά βότανα. Ανακατεύουμε καλά για να ενωθούν.

Μοιράζουμε τη σούπα σε 6 μπολ και προσθέτουμε από πάνω την υπόλοιπη καβουρόψιχα.

Στο κέντρο κάθε μερίδας, βάζουμε μια κουταλιά σούπας από τη κρέμα αρωματικών και σερβίρουμε αμέσως.