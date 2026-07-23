Συνταγή για κριθαρότο με παντζάρι και κατσικίσιο τυρί

Εντάξει, το παντζάρι δεν είναι της εποχής.

Το βρίσκουμε όμως συσκευασμένο, σε κενό αέρος, στο σούπερ μάρκετ και μπορούμε να το έχουμε στο ψυγείο μας, για να ετοιμάσουμε κάτι νόστιμο στα γρήγορα, ανά πάσα στιγμή.

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Το κριθαράκι έχει την μαγική ιδιότητα να κρατάει τη σάλτσα που θα του δώσουμε.

Μαζί με το παντζάρι, το κατσικίσιο τυρί και τα καρύδια, δημιουργείται ο τέλειος συνδυασμός γεύσης.

Προσέχουμε ώστε το κριθαρότο να είναι ρευστό. Όταν το κατεβάζουμε από τη φωτιά, πρέπει να «απλώνει» στο πιάτο και όχι να στέκεται σαν πιλάφι.

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Κριθαρότο με παντζάρι και κατσικίσιο τυρί

Υλικά (για 4 άτομα):

320 γρ. κριθαράκι μέτριο

350 γρ. παντζάρια, βρασμένα ή ψημένα

50 γρ. ελαιόλαδο

180 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

10 γρ. σκόρδο (2 σκελίδες), ψιλοκομμένο

80 γρ. λευκό ξηρό κρασί

900 γρ. ζωμό λαχανικών, ζεστό

120 γρ. μαλακό κατσικίσιο τυρί

30 γρ. βούτυρο

40 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα και καβουρδισμένα

10 γρ. φύλλα θυμαριού ή 5 γρ. φρέσκο θυμάρι

ξύσμα από ½ λεμόνι

3 γρ. αλάτι (ανάλογα με τον ζωμό)

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Πολτοποιούμε τα παντζάρια στο μπλέντερ με 100 γρ. από τον ζεστό ζωμό μέχρι να αποκτήσουμε έναν λείο πουρέ.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε φαρδιά κατσαρόλα και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 5-6 λεπτά, μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε για ακόμη 1 λεπτό.

Ρίχνουμε το κριθαράκι και το σοτάρουμε για 2 λεπτά, ώστε να καλυφθεί καλά με το λάδι. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί σχεδόν εντελώς.

Προσθέτουμε σταδιακά τον ζεστό ζωμό, μία κουτάλα κάθε φορά, ανακατεύοντας συχνά. Περιμένουμε να απορροφηθεί το μεγαλύτερο μέρος των υγρών πριν προσθέσουμε την επόμενη δόση.

Όταν το κριθαράκι είναι σχεδόν έτοιμο, ύστερα από περίπου 12 λεπτά, ενσωματώνουμε τον πουρέ παντζαριού και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για άλλα 2-3 λεπτά, μέχρι να δέσει το κριθαρότο.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο, το μισό κατσικίσιο τυρί και το ξύσμα λεμονιού. Ανακατεύουμε ζωηρά μέχρι να αποκτήσει κρεμώδη υφή.

Σερβίρουμε αμέσως, μοιράζουμε από πάνω το υπόλοιπο κατσικίσιο τυρί σε μικρά κομμάτια, τα καβουρδισμένα καρύδια, το θυμάρι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.