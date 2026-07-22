Το Singburi συναντά το Manári για μια νύχτα

Στις 23 Ιουλίου, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα thai εστιατόρια της βρετανικής πρωτεύουσας συναντά τη δημοφιλή ταβέρνα, σε μια συνεργασία που βασίζεται στη φιλία και στην κοινή φιλοσοφία γύρω από το φαγητό.

Guest dinners βλέπουμε πολλά. Εκείνα όμως που γεννιούνται από πραγματικές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων της γαστρονομίας είναι συνήθως τα πιο ενδιαφέροντα. Κάπως έτσι προέκυψε και η συνάντηση του Singburi με το Manári, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου στην Αθήνα, φέρνοντας για μία μόνο βραδιά ένα από τα πιο cult ονόματα της λονδρέζικης thai κουζίνας στο αθηναϊκό κοινό.

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Το Singburi δεν είναι από εκείνα τα εστιατόρια που έγιναν διάσημα χάρη στα social media ή σε μια πρόσκαιρη μόδα. Η φήμη του χτίστηκε βήμα-βήμα από ανθρώπους που το επισκέφθηκαν, από σεφ που το πρότειναν σε άλλους σεφ και από επισκέπτες που έλεγαν στους φίλους τους την ίδια φράση: «Αυτό πρέπει να το δοκιμάσεις». Η ιστορία του ξεκίνησε στο Leytonstone και συνεχίζεται πλέον στο Shoreditch, διατηρώντας τον αυθεντικό του χαρακτήρα, αλλά και εξελίσσοντας διαρκώς την ταυτότητά του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manári Taverna (@manaritaverna)

Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται ο Sirichai “Siri” Kularbwong, ο οποίος συνεχίζει την κληρονομιά των Tony και Thelma Kularbwong, εξελίσσοντας μια μαγειρική που έχει ταυτιστεί με την ένταση των γεύσεων, τη φρεσκάδα, τα μπαχαρικά, την οικογενειακή μνήμη και φυσικά την αυτοπεποίθηση. Πρόκειται για κουζίνα βαθιά προσωπική, πιστή στην ουσία της, χωρίς τίποτα περιττό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manári Taverna (@manaritaverna)

Δεν είναι τυχαίο ότι το Singburi έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, όπως το Bib Gourmand του οδηγού Michelin, καθώς και τον τίτλο Restaurant of the Year από το Time Out. Τα συγκεκριμένα βραβεία απλώς επιβεβαιώνουν τη θέση που έχει ήδη κατακτήσει στη γαστρονομική σκηνή του Λονδίνου ως ένα εστιατόριο με ξεχωριστή προσωπικότητα και δική του φωνή.

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Η βραδιά στο Manári δεν είναι μία ακόμη, συμβατική, διεθνής εμφάνιση ή μια τυπική συνεργασία δύο εστιατορίων. Αντίθετα, βασίζεται σε μια προσωπική σχέση και σε μια κοινή αγάπη για το φαγητό με χαρακτήρα άμεσο, γενναιόδωρο και τολμηρό. Η ιδέα δεν είναι να δημιουργηθεί μια τεχνητή συγχώνευση δύο διαφορετικών κουζινών, αλλά να αναδειχθούν όσα ήδη τις συνδέουν: η φωτιά, η ένταση της γεύσης, το μοίρασμα στο τραπέζι και η χαρά της παρέας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Manári Taverna (@manaritaverna)

Το ειδικά σχεδιασμένο μενού θα δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συνεργασία και θα σερβίρεται à la carte. Οι προτάσεις θα φτάνουν στη μέση του τραπεζιού, με πιάτα που βασίζονται στις εντάσεις, στα αρωματικά βότανα και στη δύναμη των μπαχαρικών. Το αποτέλεσμα υπόσχεται να ισορροπήσει ανάμεσα στον thai χαρακτήρα, την ελληνική γενναιοδωρία και το λονδρέζικο attitude. Όπως, άλλωστε, σημειώνει ο Άρης Βεζενές, το Manári δεν ενδιαφέρεται για συνεργασίες, οι οποίες προσπαθούν να ενώσουν δύο κουζίνες με το ζόρι, αλλά για εκείνες που ανακαλύπτουν τα κοινά τους σημεία.

Το δείπνο θα συνοδεύεται από επιλεγμένες ετικέτες του οινοποιείου SEIRADI, ενώ οι πόρτες του Manári θα ανοίξουν στις 18:00. Η συγκεκριμένη βραδιά αποτελεί μέρος της νέας σειράς διεθνών συνεργασιών που εγκαινιάζει το εστιατόριο, με την επιμέλεια της Green Garlic Management. Επίσημος χορηγός αερομεταφορών είναι η AEGEAN, ενώ η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Deals. Για όσους αγαπούν τις γαστρονομικές συμπράξεις που έχουν πραγματικό λόγο ύπαρξης και όχι απλώς επικοινωνιακή αξία, η 23η Ιουλίου μοιάζει ήδη με μία από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές του φετινού αθηναϊκού καλοκαιριού.

Info

Πλατεία Αγίων Θεοδώρων 3

Τηλέφωνο: 2152153804

Κρατήσεις: sevenrooms.com