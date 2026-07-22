Συνταγή για zabaione με prosecco

Το ζαμπαγιόνε ανήκει σε εκείνη τη σπάνια κατηγορία παρασκευασμάτων που στηρίζεται σε κατανόηση της συμπεριφοράς του αυγού υπό θερμική πίεση.

Είναι, στην ουσία, ένα γλυκό που δοκιμάζει τα όρια του κρόκου στο μπεν μαρί.

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Η αντικατάσταση του γλυκού κρασιού, που μπαίνει παραδοσιακά, με Prosecco δεν είναι απλώς ένα καπρίτσιο.

Εισάγει ένα διαφορετικό μηχανισμό μέσα στο μείγμα: το διοξείδιο του άνθρακα.

Θα χαρίσει στην κρέμα, οξύτητα και δεν θα την αφήσει να «κάτσει».

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Zabaione με prosecco

Υλικά (για 4 μερίδες):

4 κρόκοι αυγών (περίπου 70 g)

80 γρ. ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική

100 ml Prosecco καλά παγωμένο

ξύσμα από 1 πορτοκάλι (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Σε ένα μεταλλικό ή γυάλινο μπολ που εφαρμόζει πάνω σε μπεν μαρί, τοποθετούμε τους κρόκους μαζί με τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε συνεχώς με σύρμα, μέχρι το μείγμα να ασπρίσει, να αφρατέψει και να αποκτήσει κρεμώδη υφή.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε το Prosecco σταδιακά, σε λεπτή ροή, συνεχίζοντας το χτύπημα ώστε να ενσωματώνεται ομοιόμορφα και να μην κόψει το μείγμα.

Συνεχίζουμε το ανακάτεμα πάνω από ήπιο μπεν μαρί μέχρι η κρέμα να πήξει ελαφρά, να γίνει αέρινη και να αποκτήσει βελούδινη υφή που στέκεται στο σύρμα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και, αν θέλουμε, ενσωματώνουμε το ξύσμα πορτοκαλιού για ένα διακριτικό άρωμα εσπεριδοειδών.

Σερβίρουμε αμέσως, όσο είναι ακόμη ζεστή ή χλιαρή, συνοδεύοντας με φρέσκα μούρα, σύκα ή τραγανά μπισκότα βουτύρου.