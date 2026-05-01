Συνταγή για λάχανο γιαχνί

Φαγάκι, απλό και νόστιμο, που στη βόρεια Ελλάδα το φτιάχνουν συχνά και το αγαπούν.

Επειδή το λάχανο, χωνεύεται αργά, ακόμα και σε απλή σαλάτα, είναι αρκετά χορταστικό πιάτο.

Έτσι, ενδείκνυται για την περίοδο της νηστείας.

Έχει πυκνή σάλτσα ντομάτας, με μια υποψία οξύτητας από το λεμόνι.

Σερβίρουμε με φρέσκο ψωμάκι και καυτερή πάπρικα

Λάχανο γιαχνί

Υλικά:

1 μεσαίο λάχανο

2 καρότα

1 ξερό κρεμμύδι

300 γρ. ντομάτα στον τρίφτη

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι – μαύρο πιπέρι

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

2 κόκκινες πιπεριές

3 φύλλα δάφνης

5 κόκκους μπαχάρι

4 φρέσκα κρεμμυδάκια

4 κλωνάρια σέλινο

200 ml νερό

1 λεμόνι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε σε κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι κομμένο σε λεπτές φέτες.

Προσθέτουμε την πιπεριά, το φρέσκο κρεμμυδάκι και τα σοτάρουμε όλα μαζί για 2-3 λεπτά.

Κόβουμε το λάχανο σε φαρδιές λωρίδες, το βάζουμε στην κατσαρόλα και αλατίζουμε.

Ανακατεύουμε να λαδωθεί καλά και σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι.

Και αφήνουμε για λίγα λεπτά μέχρι να μαλακώσει και να βγάλει τα υγρά του το λάχανο.

Προσθέτουμε το καρότο κομμένο σε μικρά κυβάκια, την ντομάτα, την πάπρικα, τα φύλλα δάφνης, το μπαχάρι, το νερό και πιπέρι.

Ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 20 λεπτά μέχρι να πυκνώσει η σάλτσα.

Ρίχνουμε τον χυμό από ένα λεμόνι και σερβίρουμε.