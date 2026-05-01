Συνταγή για ταρτάκια με καραμελωμένα καρύδια

Οι τάρτες και τα ταρτάκια με ξηρούς καρπούς έχουν βαθιές ρίζες στην ευρωπαϊκή ζαχαροπλαστική.

Στην Ελλάδα τα βρίσκουμε, κυρίως, με κρέμα και φρούτα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν τα δοκιμάσετε με ξηρούς καρπούς, θα σας φέρουν στο μυαλό τα σιροπιαστά γλυκά.

Κρατούν την ίδια ένταση λόγω του βουτύρου, της καραμέλας και του καρυδιού.

Η εκδοχή αυτή στην Αμερική, λέγεται pecan pie και είναι σε μεγάλο μέγεθος, αλλά έτσι, σε μικρό μέγεθος, τα ταρτάκια τρώγονται πιο εύκολα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταρτάκια με καραμελωμένα καρύδια

Υλικά:

60 γρ. βούτυρο

100 γρ. καστανή ζάχαρη

120 γρ. σιρόπι γλυκόζης

60 ml κρέμα γάλακτος

1 αυγό

200 γρ. καρύδια χονδροκομμένα

1 πρέζα αλάτι

1 πακέτο σφολιάτα βουτύρου (ψυγείου ή αποψυγμένη)

1 αυγό για επάλειψη

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε τη γέμιση στην κατσαρόλα.

Λιώνουμε τη ζάχαρη και το βούτυρο σε χαμηλή φωτιά.

Ρίχνουμε το σιρόπι γλυκόζης, το αλάτι και τα καρύδια και ανακατεύουμε.

Χτυπάμε το ένα αυγό με την κρέμα.

Βγάζουμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε με το μείγμα αυγού και κρέμας.

Κόβουμε τη σφολιάτα σε 12 δίσκους, με κουπ – πατ ή ποτήρι και τα τοποθετούμε, σαν φωλίτσες στο ταψί για μάφιν, ή σε ατομικά φορμάκια.

Γεμίζουμε κάθε ταρτάκι με 1/4 του φλιτζανιού γέμιση, αλείφουμε με το αυγό και ψήνουμε στους 180°C για 15 λεπτά, περίπου, ή μέχρι να πάρουν ξανθό χρώμα.