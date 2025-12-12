Συνταγή για λαχανοντολμάδες με κιμά στην γάστρα

Οι λαχανοντολμάδες είναι ένα πιάτο της αστικής κουζίνας, που συνηθιζόταν στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Μάς πηγαίνει πίσω σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, τότε που οι παραδοσιακές γεύσεις ήταν η τέλεια επιλογή για τα γιορτινά τραπέζια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λαχανοντολμάδες, είναι μυρωδάτοι και γεμάτοι γεύση, συνδυάζουν χοιρινό και μοσχαρίσιο κιμά με φρέσκα μυρωδικά και το λαχανικό του χειμώνα, το λάχανο.

Σερβίρουμε με λεμονάτη κρέμα, που φτιάχνουμε με κορν φλάουρ, χυμό λεμονιού, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο και τον ζωμό από την κατσαρόλα ή την γάστρα, όπου θα ψήσουμε τους ντολμάδες μας.

Θα γίνουν το «αστέρι» του τραπεζιού κατά τις γιορτές, προσφέροντας βαθιά γεύση και μια νότα παράδοσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λαχανοντολμάδες

Υλικά:

1 μεγάλο άσπρο λάχανο

Για τη γέμιση:

250γρ. κιμά μοσχαρίσιο

250γρ. κιμά χοιρινό

1/2 φλ. ελαιόλαδο

πάπρικα καπνιστή (κατά προτίμηση)

1/4 ματσάκι μαϊντανό (ψιλοκομμένο)

1/4 ματσάκι άνηθο (ψιλοκομμένο)

1 κρεμμύδι (ψιλοκομμένο)

1 ασπράδι αυγού

50γρ. ρύζι καρολίνα (1/4 φλ.)

1 1/2 κουταλιές σούπας νερό από το ζεμάτισμα

10 φέτες μπέικον

2 κ.σ. καβουρδισμένο κουκουνάρι

1 φλ. του καφέ ελαιόλαδο

αλάτι – πιπέρι – μπούκοβο(κατά προτίμηση)

χυμό από 3 λεμόνια (μοιρασμένος ο χυμός από το 1 λεμόνι και από τα 2)

Εκτέλεση:

Αρχίζουμε κόβοντας ένα τρίγωνο από τη βάση του λάχανου, την σκληρή καρδιά.

Πετάμε τα χαλασμένα φύλλα και βουτάμε το λάχανο 4-5 λεπτά σε μεγάλη κατσαρόλα με νερό που βράζει, γυρνώντας το και από την άλλη μεριά για 4-5 λεπτά, αν δεν χωρέσει όλο στην κατσαρόλα.

Έπειτα το βάζουμε σε σουρωτήρι, κρατώντας το νερό του ζεματίσματος για αργότερα. Τα φύλλα θα βγουν εύκολα, ενώ το κέντρο, που θα μείνει, μπορεί να γίνει λαχανόρυζο ή τουρσί, αν δεν θέλουμε να πεταχτεί.

Στη συνέχεια, ζυμώνουμε καλά τον κιμά με όλα τα υπόλοιπα υλικά της γέμισης και τον χυμό από 1 λεμόνι.

Αφού έχουμε έτοιμη τη γέμιση, τοποθετούμε λίγα φύλλα λάχανου στον πάτο της γάστρας μας, για να τοποθετήσουμε πάνω τους ντολμάδες.

Βάζουμε σε κάθε λαχανόφυλλο, μία ή δύο κουταλιές της σούπας γέμιση(ανάλογα με το μέγεθος του φύλλου), τυλίγουμε τον ντολμά και τοποθετούμε σφιχτά στη γάστρα.

Στη συνέχεια, στρώνουμε τις φέτες μπέικον πάνω από τους ντολμάδες. Καλύπτουμε με 1-2 φύλλα την επιφάνεια.

Ρίχνουμε το νερό από το ζεμάτισμα, μέχρι να σκεπαστούν, αλάτι, πιπέρι, μπούκοβο, τον χυμό των 2 λεμονιών και το ελαιόλαδο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς για 30 λεπτά και στη συνέχεια στους 200 βαθμούς για 45 λεπτά.

Τους βγάζουμε σε πιατέλα και σερβίρουμε με το ζουμάκι τους, ή ετοιμάζουμε σε μικρό κατσαρολάκι, σάλτσα συνοδευτική, ζεσταίνοντας τον ζωμό από τη γάστρα, 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο, περισσότερο λεμόνι αν θέλουμε και 2 κουταλιές κορν φλάουρ.