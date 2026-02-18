Συνταγή για λαχανοντολμάδες στον φούρνο με σάλτσα ντομάτας

Αν ρωτήσει κάποιος την έφηβη κόρη μου, ποιο είναι το αγαπημένο της φαγητό, θα εκπλαγεί να ακούσει, οι λαχανοντολμάδες.

Και με αυτό τον τρόπο, γίνονται πολύ εύκολα, σε ταψί.

Επίσης αυτή η συνταγή έχει μια ακόμη διαφοροποίηση από τους παραδοσιακούς, λεμονάτους λαχανοντολμάδες.

Περιλούζουμε με χυμό ντομάτας πριν βάλουμε στον φούρνο.

Και τα μπαχαρικά είναι μακριά από τα συνηθισμένα, με αποτέλεσμα να έχει άλλη γεύση το τελικό αποτέλεσμα.

Λαχανοντολμάδες στον φούρνο

Υλικά:

500 γρ. κιμά (από μοσχαρίσια σπάλα)

150 γρ. ρύζι γλασέ

2 μικρά φλ. ελαιόλαδο

250 ml ντοματοχυμό

1 μεγάλο λάχανο

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι

2 καρότα τριμμένα

2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

2 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο

1 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

1/2 κ.γ. κύμινο

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Στον πολυκόφτη βάζουμε το κρεμμύδι και το περνάμε από το σουρωτήρι, πιέζοντας να φύγουν τα υγρά.

Τρίβουμε τα καρότα και ψιλοκόβουμε τα μυρωδικά.

Βάζουμε τον κιμά σε μπολ και ανακατευούμε με τα λαχανικά, το ρύζι, το μισό ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τα μπαχαρικά. Ζυμώνουμε με τα χέρια.

Σε μια κατσαρόλα βράζουμε νερό με μπόλικο αλάτι, για να ζεματίσουμε το λάχανο.

Βγάζουμε το σκληρό μέρος, το κοτσάνι από το λάχανο και βυθίζουμε στο νερό με την τρύπα κάτω.

Μόλις μαλακώσουν τα φύλλα τα αφαιρούμε ένα – ένα.

Τα τοποθετούμε σε ξύλο κοπής και τα κόβουμε ένα ένα στην μέση, αφαιρώντας το σκληρό μέρος.

Γεμίζουμε κάθε ένα μισό φύλλο, με μία κουταλιά γέμιση, τυλίγουμε και τοποθετούμε σε καλά λαδωμένο βαθύ ταψί.

Χτυπάμε στο μιξεράκι τον χυμό ντομάτας, με 150 ml ζεστό νερό, αλάτι, πιπέρι και το υπόλοιπο ελαιόλαδο και περιχύνουμε τους ντολμάδες.

Σκεπάζουμε με λαδόκολλα που να εφάπτεται στους λαχανοντολμάδες και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180⁰ περίπου 1 ώρα και 15′ λεπτά, ύστερα βγάζουμε την λαδόκολλα και ψήνουμε για 15′ λεπτά ακόμη.