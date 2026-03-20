Συνταγή για λεμονάτο ρύζι με μπακαλιάρο

Δεν είναι ριζότο, κύριε Ιωαννίδη μου, είναι ένα απλό ρυζάκι, με ένα ταπεινό ψαράκι, ωραίο και λεμονάτο.

Χρησιμοποιούμε ρύζι μπασμάτι γιατί θέλουμε να δώσουμε μια πιο εξωτική γεύση με το κάρι.

Μην προβληματιστείτε με το ψάρι, γιατί θα βάλουμε κατεψυγμένο μπακαλιάρο, τον οποίο δεν χρειάζεται καν, να ξεπαγώσουμε, τον χρησιμοποιούμε όπως είναι.

Το φαγητό αυτό γίνεται σε 20 λεπτά συνολικά, σε ένα σκεύος, κάτι που δεν δίνει δικαιολογίες για να μην μπούμε για λίγο στην κουζίνα να φτιάξουμε κάτι νόστιμο και θρεπτικό.

Αν δεν αντέχετε τα καυτερά, μπορείτε να παραλείψετε τη σκόνη τσίλι.

Λεμονάτο ρύζι με μπακαλιάρο

Υλικά:

1 φλ. ρύζι μπασμάτι

2 κ.σ. λάδι

2 φλ. νερό ζεστό

500 γρ. κατεψυγμένο μπακαλιάρο φιλέτο

1 κύβο λαχανικών ψυγείου

2 κ.σ. βούτυρο

1/2 κ.γ. πιπέρι άσπρο

χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι και λίγο ξύσμα

1 κ.γ. άνηθο φρέσκο

1/2 κ.γ κάρυ

1/2 κ.γ. τσίλι

Εκτέλεση:

Τσιγαρίζουμε στο λάδι το ρύζι.

Ρίχνουμε το μπακαλιάρο κατευθείαν απ’ τη κατάψυξη, μαζί με το ζεστό νερό και τον κύβο λαχανικών, ψυγείου.

Μόλις πάρει βράση χαμηλώνουμε τη φωτιά, σε μέτρια και μαγειρεύουμε με μισόκλειστο καπάκι ανακατεύοντας που και που, γύρω στα 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει το ρύζι.

Αν χρειαστεί, συμπληρώνουμε λίγο νερό για να μην στεγνώσει το φαγάκι μας.

Σπάμε απαλά, το ψάρι, αν θέλουμε, με ένα πιρούνι και σβήνουμε το μάτι.

Προσθέτουμε το λεμόνι, το ξύσμα, το βούτυρο, το πιπέρι, τον άνηθο, το κάρυ και τη σκόνη τσίλι.

Κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα και σερβίρουμε αμέσως, με επιπλέον λεμόνι αν μας αρέσουν τα ξινά.