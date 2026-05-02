Συνταγή για αυγόφετες πουτίγκα φούρνου με φράουλες

Η αυγόφετα είναι από τα πιο παλιά “zero waste” πιάτα.

Δίνει «ζωή» στο μπαγιάτικο ψωμί και «γεννάει» ένα νέο πιάτο.

Με αυτή τη μορφή, έρχεται κοντά σε επιδόρπιο, σαν pudding.

Και με αυτό το βασικό υλικό όπως οι φράουλες, αποκτά υπέροχη φρεσκάδα.

Σερβίρουμε με χτυπημένη κρέμα, ή με γιαούρτι.

Αυγόφετες στο ταψί με φράουλες

Υλικά:

450 γρ. ψωμί

6 αυγά

300 ml γάλα

120 ml κρέμα

100 γρ. ζάχαρη

150 γρ. φράουλες

5 ml βανίλια

Εκτέλεση:

Τοποθετούμε το ψωμί σε ταψί.

Χτυπάμε τα υπόλοιπα υλικά και τα ρίχνουμε από πάνω.

Αφήνουμε για μερικά λεπτά να απορροφηθεί.

Ψήνουμε στους 180°C για 30–35 λεπτά.