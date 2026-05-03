Συνταγή για σουφλέ με ζαμπόν και σπαράγγια

Αυτό το πιάτο έχει γαλλοϊταλικές ρίζες και έχει λάβει αμερικανική εξέλιξη.

Είναι ο τρόπος να αξιοποιηθεί το ψωμί της προηγούμενης μέρας, μετατρέποντάς το σε κάτι πλούσιο και σχεδόν εορταστικό.

Τα σπαράγγια δίνουν εποχικότητα και το ζαμπόν, άρωμα και βάθος.

Ένα φαγητό που στέκεται ανάμεσα σε πρώτο πιάτο αλλά και κυρίως.

Θα σερβιριζόταν με μεγάλη επιτυχία και σε ένα brunch.

Σουφλέ με ζαμπόν και σπαράγγια

Υλικά:

400 γρ. ψωμί σε κύβους

4 αυγά

420 ml γάλα

300 ml κρέμα γάλακτος

5 γρ. αλάτι

1 γρ. πιπέρι

450 γρ. σπαράγγια (αφαιρούμε το σκληρό κάτω μέρος)

170 γρ. ζαμπόν

100 γρ. γραβιέρα

30 γρ. βούτυρο

Εκτέλεση:

Φρυγανίζουμε το ψωμί ελαφρά, στον φούρνο.

Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα, την κρέμα και τα καρυκεύματα.

Ζεματάμε τα σπαράγγια για λίγα λεπτά σε βραστό νερό και τα στραγγίζουμε.

Βουτυρώνουμε το σκεύος και φτιάχνουμε στρώσεις με ψωμί, ζαμπόν, σπαράγγια και τυρί.

Ρίχνουμε το υγρό μείγμα και πιέζουμε ελαφρά.

Ψήνουμε στους 180°C για περίπου 50–60 λεπτά.