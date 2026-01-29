Συνταγή για light brownie με τυρί cottage

Αγαπημένο γλυκό με λίγα λιπαρά και πολλή γεύση, αυτό το light brownie με τυρί cottage.

Συνδυάζει την πλούσια γεύση του κακάο με την απαλή, ελαφρώς όξινη του cottage, προσφέροντας ένα υγιεινό, αλλά και ικανοποιητικό επιδόρπιο.

Η χρήση ελαιολάδου αντί βουτύρου και σιροπιού αγαύης, στη θέση της ζάχαρης μειώνει τα παραδοσιακά λιπαρά, τις θερμίδες και κρατά χαμηλό το γλυκαιμικό δείκτη, χωρίς να θυσιάζεται η υγρασία και η γλυκιά του υπόσταση.

Ιδανικό για όσους θέλουν ένα αθώο σνακ μετά το γεύμα ή ένα γλυκό που δεν επιβαρύνει τη διατροφή και είναι γρήγορο, εύκολο και απολαυστικό.

Ακόμα πιο νόστιμο όταν το σερβίρετε χλιαρό με μια κουταλιά γιαούρτι και λίγα φρέσκα φρούτα.

Ελαφρύ brownie με τυρί cottage

Υλικά:

170 γρ. τυρί cottage

2 αυγά

60 ml ελαιόλαδο

240 γρ. σιρόπι αγαύης

50 γρ. κακάο

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 πρέζα αλάτι

½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

125 γρ. αλεύρι, Γ.Ο.Χ.

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Βάζουμε μέσα στον κάδο του πολυκόφτη το τυρί cottage, τα αυγά, το ελαιόλαδο και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα μπολ και ανακατεύουμε με σύρμα, το σιρόπι αγαύης, το κακάο, το εκχύλισμα βανίλιας, το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ.

Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να το «πιει» το μείγμα.

Αδειάζουμε σε ένα μικρό τετράγωνο ταψί, που έχουμε ντύσει με λαδόκολλα.

Ψήνουμε για 20-25 λεπτά.

Αφήνουμε να κρυώσει λίγο, πριν ξεφορμάρουμε και κόψουμε.