Συνταγή για μεξικάνικη σάλτσα pico de gallo

Πρόκειται για σάλτσα, ντιπ αλλά και συνοδευτική σαλάτα, ταυτόχρονα.

Μπορούμε να σερβίρουμε δίπλα στο φαγητό μας, αλλά μπορούμε και να ανακατέψουμε σε σαλάτα, για να δώσουμε περισσότερη γεύση.

Επίσης, σερβίρουμε με τραγανά νάτσος, ως σνακ ή καλωσόρισμα σε ένα δείπνο.

Η καυτερή βαθμίδα, καθορίζεται από εμάς τους ίδιους, δοκιμάζοντας όσο φτιάχνουμε την pico de gallo.

Αν δεν βρούμε φρέσκιες πιπεριές jalapeño ή serrano, θα βρούμε σίγουρα σε βαζάκι στο σούπερ μάρκετ.

Pico de gallo

Υλικά:

3 μεγάλες ώριμες ντομάτες

1/3 κούπας φρέσκο κόλιαντρο, χοντροκομμένο

40 γρ. λευκό κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο (1/4 κούπας)

1½ κ.σ. ψιλοκομμένη πιπεριά jalapeño ή serrano

2 κ.σ. φρέσκο χυμό λάιμ

1 κοφτό κουταλάκι αλάτι

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις ντομάτες στη μέση, αφαιρούμε με κουταλάκι τους σπόρους και τα υγρά, και τις κόβουμε σε κύβους περίπου 1 εκατοστού.

Αναμειγνύουμε ντομάτες, κόλιαντρο, κρεμμύδι και την καυτερή πιπεριά.

Προσθέτουμε χυμό λάιμ και αλάτι, ανακατεύουμε και αφήνουμε, περίπου ένα τέταρτο να «δέσουν» οι γεύσεις.

Αν θέλουμε να προετοιμάσουμε έως και 1 ημέρα πριν, δεν βάζουμε τον χυμό λάιμ και το αλάτι μέχρι να σερβίρουμε.

Φυλάμε τη σάλτσα στο ψυγείο και πριν σερβίρουμε, στραγγίζουμε τα υγρά και ανακατεύουμε με τον χυμό λάιμ και το αλάτι.