Συνταγή για μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας και καρύδια

Μπορείτε να αντέξετε μία μικρή γευστική ανατροπή στα αγαπημένα μελομακάρονα;

Αν ναι και αν, φυσικά, η επικάλυψη σοκολάτας τα κάνει, αυτομάτως, ακόμη πιο υπέροχα, τότε δώστε σε αυτή τη συνταγή μια ευκαιρία.

Πάμε φέτος, να δώσουμε μια νέα διάσταση σε αυτή την κλασική γλυκιά απόλαυση.

Αυτά τα μελομακάρονα δεν περιορίζονται στο συνηθισμένο, αλλά λιώνουν στο στόμα με την πληθωρική σοκολάτα τους και την τραγανή υφή των καρυδιών.

Τα υλικά βγάζουν μια μεσαία δόση, από τα σοκολατένια, οπότε μπορείτε να φτιάξετε και τα κλασικά.

Μελομακάρονα με επικάλυψη σοκολάτας και καρύδι

Υλικά

Για τη ζύμη:

500 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. σιμιγδάλι

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο (απαλό ή μισό -μισό με ηλιέλαιο)

100 γρ. ζάχαρη

1/2 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού

1 κ.γ. μέλι

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1/2 κ.γ. σόδα

1 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. γαρίφαλο

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

Για το σιρόπι:

1 φλιτζάνι ζάχαρη

1 φλιτζάνι νερό

1/2 φλιτζάνι μέλι

1 κ.γ. κανέλα

Για την επικάλυψη:

200 γρ. καρύδια (ψιλοκομμένα)

200 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα (σκούρα ή γάλακτος)

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ, αναμειγνύουμε το λάδι, τη ζάχαρη, το μέλι και το χυμό πορτοκαλιού, χτυπώντας καλά μέχρι να ενωθούν.

Προσθέτουμε το σιμιγδάλι, το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, τη σόδα, την κανέλα, το γαρίφαλο και το ξύσμα πορτοκαλιού.

Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να ενωθούν, όχι υπερβολικά.

Πλάθουμε μικρά μπαλάκια από τη ζύμη και δίνουμε οβάλ σχήμα. Τα τοποθετούμε σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 20-25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν ελαφρώς.

Εν τω μεταξύ, ετοιμάζουμε το σιρόπι: Σε ένα μικρό κατσαρολάκι, βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, το μέλι και την κανέλα. Βράζουμε για 5-7 λεπτά.

Αφού ψηθούν τα μελομακάρονα, τα αφήνουμε να κρυώσουν για λίγο και στη συνέχεια τα βάζουμε σε ένα μπολ με το ζεστό σιρόπι. Αφήνουμε για 1-2 λεπτά για να απορροφήσουν το σιρόπι και έπειτα τα μεταφέρουμε σε πιατέλα.

Λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων, μέχρι να γίνει γυαλιστερή. Βουτάμε τα μελομακάρονα στη σοκολάτα και τα τοποθετούμε σε σχάρα, για να σταθούν.

Πασπαλίζουμε με τα ψιλοκομμένα καρύδια πριν η σοκολάτα κρυώσει εντελώς.

Αφήνουμε να κρυώσουν πριν δοκιμάσουμε, αν μπορούμε.