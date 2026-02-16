Συνταγή για μηλόπιτα με βρώμη, μέλι και καραμελωμένο μήλο

Μια υγιεινή μηλόπιτα με νιφάδες βρώμης, χωρίς αλεύρι.

Με ελαιόλαδο, χωρίς βούτυρο, με μέλι, χωρίς ζάχαρη.

Μυρίζει κανέλα και μέλι και απογειώνεται με τη σάλτσα καραμελωμένου μήλου.

Το αποτέλεσμα είναι ένα flat κέικ με μήλο, ιδανικό για πρωινό ή σνακ.

Μπορούμε, για την υφή, να προσθέσουμε λίγο ψιλοκομμένο καρύδι ή σταφίδα στο μείγμα.

Μηλόπιτα με βρώμη μέλι και καραμελωμένο μήλο

Υλικά για τη μηλόπιτα:

2 κόκκινα μήλα περίπου 260 γρ. συνολικά

150 γρ. νιφάδες βρώμης

150 γρ. μέλι

80 γρ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. κανέλα

1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

Υλικά για τη σάλτσα καραμελωμένου μήλου:

1 κόκκινο μήλο

1 κ.σ. μέλι

1/2 κ.γ. κανέλα

4 κ.σ. νερό

Εκτέλεση:

Για τη σάλτσα καραμελωμένου μήλου: κόβουμε το μήλο κυβάκια και το βάζουμε σε ένα τηγάνι μαζί με το μέλι, την κανέλα και το νερό, σε μέτρια φωτιά.

Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτά, μέχρι το μήλο να μαλακώσει.

Μεταφέρουμε όλο το περιεχόμενο στο μπλέντερ και πολτοποιούμε μέχρι να έχουμε μια λεία σάλτσα.

Αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.

Ετοιμάζουμε τη μηλόπιτα: προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα και στρώνουμε ένα μικρό τετράγωνο ταψί (20×20 εκατοστά) με λαδόκολλα.

Τρίβουμε τα μήλα στο χοντρό μέρος του τρίφτη και τα βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ. Προσθέτουμε το μέλι, το ελαιόλαδο, τις νιφάδες βρώμης, την κανέλα και το μπέικιν πάουντερ.

Ανακατεύουμε καλά μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά.

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί, απλώνουμε ομοιόμορφα και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Ψήνουμε για 30–35 λεπτά, ύστερα βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 15 λεπτά.

Σερβίρουμε κάθε κομμάτι με σάλτσα καραμελωμένου μήλου.