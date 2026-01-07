Συνταγή για μους μόκα με 4 υλικά

Όσα γλυκά και αν έχουμε φάει τις γιορτινές ημέρες, δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι ένα γεύμα θα τελειώσει χωρίς επιδόρπιο.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια απολαυστική κατακλείδα, με τέσσερα, απλά υλικά και ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας.

Αυτή η μους, συνδυάζει την πλούσια γεύση της σοκολάτας με την έντονη αρωματική διάσταση του καφέ.

Έτσι καλύπτει την ανάγκη μας για γλυκό, αλλά και για καφεΐνη.

Αυτή η συνταγή δεν είναι μόνο εύκολη, αλλά και ευέλικτη, αφού μπορούμε να τη στολίσουμε στο σερβίρισμα, με ξηρούς καρπούς ή με μπισκοτάκια.

Μους μόκα

Υλικά:

170 γρ. κομματάκια σοκολάτας

480 γρ. κρέμα γάλακτος, χωρισμένη

60 ml εσπρέσο ή δυνατό καφέ

30 γρ. ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο πυρίμαχο μπολ, βάζουμε τη σοκολάτα, 1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος και τον εσπρέσο ή τον καφέ.

Τοποθετούμε το μπολ πάνω από μια κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει. Βεβαιωνόμαστε ότι το νερό δεν ακουμπάει στον πάτο του μπολ.

Ανακατεύουμε συχνά μέχρι να λιώσει η σοκολάτα, να γίνει λεία και να ενωθεί πλήρως με την κρέμα, για 6 έως 8 λεπτά.

Αποσύρουμε το μπολ από τη φωτιά και αφήνουμε να κρυώσει για 10 λεπτά.

Ενώ η σοκολάτα κρυώνει, βάζουμε τα υπόλοιπα 1 1/2 φλιτζάνια κρέμα γάλακτος και τη ζάχαρη άχνη σε ένα μεγάλο μπολ.

Χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρικό μίξερ, χτυπάμε μέχρι να σχηματιστούν απαλές κορυφές, για 2 έως 3 λεπτά.

Κρατάμε 1/2 φλιτζάνι από την έτοιμη σαντιγί για γαρνίρισμα και το βάζουμε στο ψυγείο.

Με μια λαστιχένια σπάτουλα, ανακατεύουμε απαλά την υπόλοιπη σαντιγί στο μείγμα σοκολάτας σε 3 δόσεις. Βεβαιωνόμαστε ότι η κρέμα έχει αναμειχθεί πλήρως και δεν υπάρχουν λευκές γραμμές.

Μοιράζουμε τη μους σε 4 έως 6 στρογγυλά μπολάκια ή μεταφέρουμε σε ένα μεγάλο μπολ σερβιρίσματος.

Αφήνουμε τη μους να κρυώσει στο ψυγείο για τουλάχιστον 1 ώρα.

Γαρνίρουμε κάθε μερίδα με μια κουταλιά από την σαντιγί που κρατήσαμε και σερβίρουμε.