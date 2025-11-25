Συνταγή για μπακλαβά με φιστίκι Αιγίνης και γαλατένιο σιρόπι

Αυτόν τον μπακλαβά τον πρωτοδοκίμασα σε ένα επίσημο γεύμα στην Πόλη.

Ήταν από αυτές τις εμπειρίες που σου αλλάζουν τη ζωή. Που σε κάνουν να βγάζεις συμπεράσματα, τα οποία γίνονται πεποιθήσεις.

Πέστε να με φάτε, αλλά σοβαρός μπακλαβάς είναι μόνο ο απέναντι, για τα δικά μου γούστα.

Τα γιαννιώτικα σιροπιαστά, είναι μια φωτεινή εξαίρεση, αλλά όταν μιλάμε για μπακλαβά, θέλουμε αυτή τη γεύση που παίζουν στα δάχτυλα οι Τούρκοι μαστόροι του είδους.

Ο συγκεκριμένος, με το γαλατένιο σιρόπι που τρώγεται κρύος, είναι κάτι αποκαλυπτικό και μοναδικό.

Γαλατένιος μπακλαβάς

Υλικά:

1 πακέτο (450 γρ.) φύλλο Βηρυτού

200 γρ. βούτυρο αγελάδας

1 κ.γ. ελαιόλαδο

200 γρ. ψίχα από φιστίκι Αιγίνης, χοντροκομμένη

Για το γαλατένιο σιρόπι:

500 γρ. ζάχαρη

300 ml φρέσκο γάλα (πλήρες)

100 ml νερό

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε πρώτα το γαλατένιο σιρόπι, για να κρυώσει.

Σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε το γάλα με τη ζάχαρη και το νερό σε δυνατή φωτιά, για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας, να λιώσει η ζάχαρη.

Βγάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει.



Λιώνουμε το βούτυρο σε κατσαρολάκι, σε μέτρια φωτιά.

Κατεβάζουμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε μέσα το ελαιόλαδο.

Απλώνουμε τα φύλλα Βηρυτού στον πάγκο εργασίας.

Τα κόβουμε στη μέση, κάθετα στη μακριά τους πλευρά.

Βουτυρώνουμε ένα ταψί 37 x 25 εκατοστά.

Τοποθετούμε τα μισά, στο ταψί, το ένα πάνω στο άλλο, βουτυρωμένα καλά, το καθένα χωριστά.

Απλώνουμε τα τριμμένα φιστίκια σε όλη την επιφάνεια, ραντίζουμε με λίγο από το λιωμένο βούτυρο και καλύπτουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, που βουτυρώνουμε καλά, το καθένα χωριστά.

Βάζουμε για μισή ώρα στο ψυγείο (εν τω μεταξύ προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C) και ύστερα κόβουμε σε τετραγωνάκια.

Ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι όλα τα φύλλα πάρουν χρυσό χρώμα.

Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε τον μπακλαβά να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά.

Ύστερα περιχύνουμε την επιφάνεια με το κρύο γαλατένιο σιρόπι και αφήνουμε για 2-3 ώρες στην άκρη να το απορροφήσει.