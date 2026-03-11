Συνταγή για μπουρέκι με σπανάκι και τυρί

Μπουρέκι όπως börek και σίγουρα όχι το Χανιώτικο.

Αυτή η συνταγή είναι η τούρκικη εκδοχή της δικής μας, σπανακόπιτας.

Η βασική διαφορά είναι στον τρόπο που βάζουμε το φύλλο.

Κόβουμε το φύλλο όπως είναι σε ρολό, σε ροδέλες, που θα μας δώσουν κορδέλες λεπτής ζύμης.

Επίσης, το σπανάκι μπαίνει ωμό και το τυρί σε τρίμματα από πάνω.

Μπουρέκι με σπανάκι και τυρί

Υλικά:

1 πακέτο φύλλο κρούστας

2 αυγά

200 ml γάλα

60 ml λάδι

300 γρ. σπανάκι κομμένο

250 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι κατά βούληση

σουσάμι για πασπάλισμα (προαιρετικά)

ελαιόλαδο ή βούτυρο για το ταψί

Εκτέλεση:

Κόβουμε το φύλλο, για να έχουμε κομμάτια ζύμης σε μορφή παπαρδέλας.

Λαδώνουμε ένα μέτριο πυρέξ και τοποθετούμε τη μισή ποσότητα φύλλου.

Χτυπάμε τα αυγά, το γάλα και το λάδι, μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ραντίζουμε με μικρή ποσότητα του μείγματος αυγού, τα κάτω φύλλα.

Βάζουμε τα φύλλα σπανακιού, αλατοπιπερώνουμε και τρίβουμε τη φέτα από πάνω.

Τοποθετούμε ομοιόμορφα τα υπόλοιπα φύλλα, κομμένα σε κορδέλες.

Ρίχνουμε σε όλη την επιφάνεια το υπόλοιπο μείγμα αυγού, πασπαλίζουμε με σουσάμι, αν θέλουμε και ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο ή λιωμένο βούτυρο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C ψήνουμε 30–40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η κορυφή και να στερεοποιηθεί το εσωτερικό.

Αφήνουμε να σταθεί λίγα λεπτά πριν κόψουμε ώστε να σερβίρουμε κομμάτια με στέρεη μορφή.