Συνταγή για μύδια αχνιστά με σάλτσα μουστάρδας

Μύδια αχνιστά με μουστάρδα, ένα πιάτο για βουτιές.

Αν αγοράσετε φρέσκα μύδια στο κέλυφός τους, αφού τα καθαρίσετε και αφαιρέσετε το «μουστάκι» τα βάζετε να αχνιστούν και να ελευθερώσουν τα υγρά τους, δημιουργώντας ζωμό γεμάτο γεύση.

Η συνταγή είναι εύελικτη και έτσι μπορούμε να επιλέξουμε και κατεψυγμένα μύδια ψίχα, μειώνοντας τον χρόνο μαγειρέματος.

Η προσθήκη μουστάρδας στο τέλος δίνει πικάντικο βάθος και κρεμώδη υφή, χωρίς να καλύπτει τη θαλασσινή γεύση.

Το πιάτο είναι ιδανικό για το τραπέζι της Σαρακοστής μαζί με φρυγανισμένο ψωμί ή τραγανή λαγάνα.

Υλικά (για 4–5 μερίδες):

500 γρ. μύδια (κατεψυγμένα ή φρέσκα, καλά καθαρισμένα)

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

1 μέτριο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1/2 πιπεριά Φλωρίνης, ψιλοκομμένη

1/2 πράσινη πιπεριά, ψιλοκομμένη

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

1/2 φλιτζάνι τσαγιού ελαιόλαδο (100 ml)

2 κ.σ. άνηθος, ψιλοκομμένος

2 κουταλιές σούπας μουστάρδα (κατά προτίμηση ντιζόν)

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι κατά βούληση

χυμός λεμονιού για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Αφού ξεπαγώσουμε/ξεπλύνουμε και στραγγίσουμε καλά τα μύδια, ψιλοκόβουμε όλα τα λαχανικά και τον άνηθο.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ευρύχωρη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ξερό κρεμμύδι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και το σκόρδο και σωτάρουμε μέχρι να μαλακώσουν και να γίνουν διάφανα (2–4 λεπτά).

Ρίχνουμε την πιπεριά Φλωρίνης και την πράσινη πιπεριά, συνεχίζουμε το σοτάρισμα για 2–3 λεπτά ώστε να απελευθερώσουν άρωμα αλλά να μην χάσουν την υφή τους.

Προσθέτουμε τα μύδια στην κατσαρόλα, ανακατεύουμε καλά για να ενωθούν με τα αρωματικά. Σβήνουμε με περίπου μισό ποτήρι νερό, για να δημιουργηθεί ατμός και αρχίζουμε το άχνισμα.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και αφήνουμε τα μύδια να βράσουν σε δυνατή-μέτρια φωτιά για 10–15 λεπτά, ανακινώντας την κατσαρόλα μια-δυο φορές, μέχρι να ανοίξουν τα μύδια και να σχηματιστεί πλούσιος ζωμός. Αν χρησιμοποιούμε φρέσκα μύδια, ο χρόνος μπορεί να είναι μικρότερος.

Προσθέτουμε τη μουστάρδα (ανακατεύουμε καλά ώστε να διαλυθεί ομοιόμορφα στον ζωμό), τον ψιλοκομμένο άνηθο, αλατοπιπερώνουμε και σιγοβράζουμε 3–4 λεπτά επιπλέον μέχρι να δέσουν οι γεύσεις και να εξατμιστεί ελαφρώς το νερό. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι/πιπέρι.

Σερβίρουμε αμέσως τα μύδια σε βαθύ πιάτο με λίγο ζωμό και χυμό λεμονιού.