Συνταγή για μουσακά με αγκινάρες και κιμά

Ψευτομουσακάς για την ακρίβεια, χωρίς πατάτες και μελιτζάνες.

Γίνεται με αγκινάρες φρέσκιες ή κατεψυγμένες που έχουμε αποψύξει και βράσει για λίγα λεπτά.

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Μικρά μυστικά: Η μπεσαμέλ καλό είναι να έχει ρευστή, σαν κρέμα. Αν είναι πολύ σφιχτή, θα βαρύνει το αποτέλεσμα.

Λίγη επιπλέον τριμμένη γραβιέρα στην επιφάνεια χαρίζει πιο τραγανή και πλούσια κρούστα.

Ο κιμάς πρέπει να είναι αρκετά δεμένος και σχεδόν χωρίς υγρά, ώστε το φαγητό μας να κοπεί και να σερβιριστεί σωστά και εύκολα.

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Μουσακάς με αγκινάρες

Υλικά (για 6 άτομα):

Για τη βάση:

10 μεγάλες αγκινάρες (περίπου 1,5 κιλά ακαθάριστες) ή πάτοι κατεψυγμένοι

χυμός από 1 λεμόνι

20 γρ. βούτυρο για το ταψί

Για τον κιμά:

700 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

180 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο (12 γρ.), ψιλοκομμένες

500 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

80 γρ. ελαιόλαδο

100 ml λευκό ξηρό κρασί

1 γρ. κανέλα

2 γρ. αποξηραμένη ρίγανη

7 γρ. αλάτι

3 γρ. φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη μπεσαμέλ:

80 γρ. βούτυρο

80 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

900 ml πλήρες γάλα

120 γρ. κεφαλοτύρι ή γραβιέρα, τριμμένη

1 αυγό

2 γρ. τριμμένο μοσχοκάρυδο

4 γρ. αλάτι

2 γρ. λευκό πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε τις αγκινάρες, αφαιρώντας τα σκληρά φύλλα και το χνούδι από το εσωτερικό τους. Τις διατηρούμε σε νερό με λεμόνι για να μην μαυρίσουν. Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε κατεψυγμένες που έχουμε αποψύξει.

Στη συνέχεια τις βράζουμε για περίπου 10-12 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν ελαφρά. Τις στραγγίζουμε καλά.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τον κιμά και τον αφήνουμε να πάρει χρώμα, σπάζοντάς τα χοντρά κομμάτια με ξύλινη κουτάλα.

Σβήνουμε με το κρασί και, μόλις εξατμιστεί το αλκοόλ, προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, την κανέλα, τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 30 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει πλούσια και δεμένη υφή, χωρίς πολλά υγρά.

Για τη μπεσαμέλ, λιώνουμε το βούτυρο, προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε για 2 λεπτά. Ρίχνουμε σταδιακά το ζεστό γάλα, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και βελούδινη κρέμα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το τριμμένο τυρί, το μοσχοκάρυδο, το αλάτι και το πιπέρι.

Μόλις πέσει ελαφρώς η θερμοκρασία, ενσωματώνουμε το αυγό ανακατεύοντας γρήγορα.

Βουτυρώνουμε ένα μεσαίο πυρίμαχο σκεύος και στρώνουμε τις μισές αγκινάρες.

Απλώνουμε ομοιόμορφα τον κιμά, καλύπτουμε με τις υπόλοιπες αγκινάρες και ολοκληρώνουμε με τη μπεσαμέλ.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 45-50 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να κάνει κρούστα.

Αφήνουμε το φαγητό να σταθεί για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν το κόψουμε.



