Συνταγή για νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα χωρίς ζάχαρη

Εννοείται και όταν νηστεύουμε ή προσέχουμε τη διατροφή μας, συνεχίζουμε να αποζητούμε και να δικαιούμαστε το γλυκάκι μας.

Η πορτοκαλόπιτα είναι από τα πιο αγαπημένα Ελληνικά παραδοσιακά γλυκά και τώρα υπάρχει τρόπος να την απολαμβάνουμε πιο συχνά και χωρίς ενοχές.

Η συνταγή αυτή δεν έχει αυγά, δεν έχει ζάχαρη αλλά έχει όλα τα αρώματα του πορτοκαλιού.

Σκεφτείτε την περισσότερο σαν γαλακτομπούρεκο με κρέμα πορτοκαλιού, που σιροπιάζεται μόλις βγει από τον φούρνο.

Σερβίρουμε με μπόλικη κανέλα.

Πορτοκαλόπιτα νηστίσιμη χωρίς ζάχαρη

Υλικά:

1 πακέτο φύλλο κρούστας

120 γρ. φυτικό βούτυρο λιωμένο

Για την κρέμα πορτοκαλιού:

1 λίτρο φρέσκο χυμό πορτοκάλι

1 φλ. γεμάτο (200 γρ) σιμιγδάλι ψιλό

1 φλ. (240 ml) σιρόπι αγαύης

ξύσμα από 2 πορτοκάλια

Για το σιρόπιασμα:

1 φλ. σιρόπι αγαύης και 1/4 φλ. χλιαρό νερό

Εκτέλεση:

Φτιάχνουμε την κρέμα πορτοκαλιού: βάζουμε στην κατσαρόλα τον χυμό πορτοκαλιού, το σιρόπι αγαύης, το ξύσμα και το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε.

Σιγοβράζουμε σε μέτρια φωτιά για 7-8 λεπτά ή μέχρι να δέσει η κρέμα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, μεταφέρουμε την κρέμα σε ένα γυάλινο μπωλ και καλύπτουμε την επιφάνειά της με μεμβράνη για να μην πιάσει κρούστα.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις.

Αλείφουμε ένα ορθογώνιο ταψί με φυτικό βούτυρο.

Απλώνουμε τα μισά φύλλα κρούστας, βουτυρώνοντας ένα – ένα.

Απλώνουμε με σπάτουλα την κρύα κρέμα πορτοκαλιού πάνω από τα φύλλα.

Καλύπτουμε με τα υπόλοιπα φύλλα κρούστας, τα οποία επίσης, βουτυρώνουμε ένα-ένα.

Διπλώνουμε τις άκρες του φύλλου που εξέχουν και τις σπρώχνουμε προς τα μέσα.

Χαράζουμε την επιφάνεια της πορτοκαλόπιτας με ένα κοφτερό μαχαίρι, χωρίς να ξεχειλίσει η κρέμα.

Ραντίζουμε την επιφάνεια του γλυκού με το βούτυρο που απέμεινε και λίγες σταγόνες νερό και ψήνουμε για 50 λεπτά περίπου στους 180°C μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα το φύλλο.

Μόλις βγάλουμε το γλυκό από το φούρνο, περιχύνουμε αμέσως με το σιρόπι αγαύης.

Αφήνουμε να κρυώσει τουλάχιστον 1 ώρα και μετά κόβουμε και σερβίρουμε.