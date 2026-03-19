Συνταγή για νηστίσιμο κέικ με τα αρώματα του τσουρεκιού

Έλα να ετοιμαζόμαστε, αν και μέσω νηστείας, για τον βασιλιά του Πάσχα, το τσουρέκι.

Με ένα κέικ νηστίσιμο, που έχει ωστόσο τον χαρακτήρα και τα αρώματα του τσουρεκιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι ζουμερό και ενσωματώνει τα παραδοσιακά μπαχαρικά του τσουρεκιού και φρέσκο χυμό.

Η υφή του είναι αφράτη αλλά συμπαγής, το άρωμα πορτοκαλιού και το μείγμα από μαχλέπι και κακουλέ, δίνουν παραδοσιακό χαρακτήρα.

Ιδανικό για τον απογευματινό καφέ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νηστίσιμο κέικ σαν τσουρέκι

Υλικά:

4 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις (480 γρ.)

3 κούπες φρέσκος χυμός πορτοκαλιού (720 ml)

1½ κούπα ζάχαρη (300 γρ.)

1 κούπα ηλιέλαιο (215 γρ. )

ξύσμα από 2 πορτοκάλια

2 βανιλίνες ή 2 κ.γ. εκχύλισμα

2 κ.γ. μαχλέπι (αλεσμένο)

3κ.γ. κακουλέ / κάρδαμο (αλεσμένο)

1½ φακελάκι μπέικιν πάουντερ

πρέζα αλάτι

1/2 κούπα ζάχαρη άχνη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C αέρα και αλευρώνουμε/βουτυρώνουμε τη φόρμα μας.

Σε ένα μεγάλο μπολ ρίχνουμε τον φρέσκο χυμό πορτοκαλιού, τη ζάχαρη, το ηλιέλαιο, το ξύσμα και τη βανίλια και τα ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Σε άλλο μπολ αναμειγνύουμε το αλεύρι με το μπέικιν, το μαχλέπι, το αλεσμένο κάρδαμο και το αλάτι.

Προσθέτουμε σταδιακά τα στερεά υλικά στα υγρά και ανακατεύουμε με το μίξερ ή το σύρμα για 2–3 λεπτά, μέχρι να σχηματιστεί ένα λείο, ομοιογενές μείγμα.

Αδειάζουμε στην προετοιμασμένη φόρμα, ισιώνουμε την επιφάνεια και ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για μία ώρα περίπου, δοκιμάζοντας με ξυλάκι, να βγαίνει καθαρό.

Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει ελαφρώς στην φόρμα για 10–15 λεπτά και μετά το ξεφορμάρουμε να κρυώσει τελείως.

Πριν σερβίρουμε, πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.