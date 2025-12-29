Συνταγή για ντιπ κατσικίσιου τυριού με φρούτα και ξηρούς καρπούς

Φανταστείτε ένα πλατό τυριού, με μόνο ένα είδος τυριού, «μπλεγμένο» με διαφορετικές γεύσεις και υφές.

Το βασικό υλικό είναι το κατσικίσιο τυρί, που είναι έντονο, αλλά με τα υλικά που θα βάλουμε, το τελικό αποτέλεσμα, δεν θα το χορταίνετε εσείς και οι καλεσμένοι σας.

Είναι, επίσης, πολύ εντυπωσιακό όταν το παρουσιάζετε στο τραπέζι, μαζί με τα κράκερς, τα ψημένα ψωμάκια ή πιτούλες.

Μια καλή ιδέα είναι να απλώσετε στο ντιπ σε ένα όμορφο ξύλο κοπής, σε λεπτή στρώση και να βάλετε τα υπόλοιπα υλικά, απλωτά, από πάνω.

Όλη η παρέα θα μαζευτεί γύρω από το πλατό αυτό, κρατώντας τα ποτήρια με το ποτό, στο χέρι.

Κατσικίσιο τυρί με φρούτα και ξηρούς καρπούς

Υλικά:

300 γρ. κατσικίσιο τυρί

1/4 φλ. γιαούρτι 10%

1/4 φλ. πλήρες γάλα

1/2 λεμόνι, στυμμένο

1 πρέζα αλάτι

Για το γαρνίρισμα:

4 φέτες μπέικον, ψημένες μέχρι να γίνουν τραγανές και ψιλοκομμένες

2 κ.σ. μέλι

2 κ.σ. σταφίδα ξανθή

2 κ.σ. ψιλοκομμένα φιστίκια της αρεσκείας μας

2 κ.σ. ψιλοκομμένα σύκα

1 κ.σ. ηλιόσπορους ψίχα

1 κ.σ. σχοινόπρασο

κράκερς, ψημένες πίτες ή ψημένο ψωμί

Εκτέλεση:

Βάζουμε σε ένα μπωλ το κατσικίσιο τυρί, το γιαούρτι, το γάλα, τον χυμό λεμονιού και μια πρέζα αλάτι.

Χτυπάμε με μίξερ χειρός ή ένα μίξερ βάσης, μέχρι να αποκτήσει μια λεία, ελαφριά υφή, ώστε να απλώνεται εύκολα με ένα μαχαίρι.

Απλώνουμε το χτυπημένο κατσικίσιο τυρί σε μια λεπτή, ομοιόμορφη στρώση σε μια πιατέλα ή ένα ξύλο κοπής. Δεν πρέπει να έχει πάχος μεγαλύτερο από 1,5 εκατοστό.

Ραντίζουμε το μέλι πάνω από το τυρί και στη συνέχεια πασπαλίζουμε ομοιόμορφα το μπέικον, τις σταφίδες, τα φιστίκια, τα σύκα, τους ηλιόσπορους και το ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.

Διατηρείται σκεπασμένο στο ψυγείο μέχρι να είναι έτοιμο για κατανάλωση και στη συνέχεια σερβίρεται με φρυγανισμένη πίτα, ή ψωμί, αλλά και με κράκερς ή κριτσίνια.

Μπορείτε να το φτιάξετε 2 με 3 μέρες νωρίτερα και να μείνει στο ψυγείο. Ωστόσο, θα πρέπει να προσθέσετε το μέλι και το σχοινόπρασο, λίγο πριν σερβίρετε.