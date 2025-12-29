Tasteit

Συνταγή για ντιπ κατσικίσιου τυριού με φρούτα και ξηρούς καρπούς

Γιορτινή συνταγή
κατσικίσιο τυρί: 10 ουγγιές κατσικίσιο τυρί 1/4 φλιτζάνι απλό γιαούρτι πλήρους γάλακτος 1/4 φλιτζάνι πλήρες γάλα 1/2 λεμόνι, στυμμένο Μια πρέζα αλάτι kosher Για τα υλικά γαρνιρίσματος: 4 φέτες μπέικον, ψημένες μέχρι να γίνουν τραγανές 2 κουταλιές της σούπας μέλι 2 κουταλιές της σούπας χρυσές σταφίδες 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα φιστίκια 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένους χουρμάδες ή σύκα 1 κουταλιά της σούπας ηλιόσπορους 1 κουταλιά της σούπας σχοινόπρασο πίτα τσιπς , για το σερβίρισμα Μέθοδος Χτυπήστε το κατσικίσιο τυρί: Σε ένα μεσαίο μπολ, προσθέστε κατσικίσιο τυρί, γιαούρτι, γάλα, χυμό λεμονιού και μια πρέζα αλάτι. Χρησιμοποιήστε ένα μίξερ χειρός ή ένα μίξερ βάσης για να χτυπήσετε το μείγμα κατσικίσιου τυριού μέχρι να αποκτήσει μια λεία, ελαφριά υφή. (Αν δεν έχετε μίξερ χειρός ή μίξερ βάσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πιρούνι για να λιώσετε τα υλικά μαζί, αλλά δεν θα έχουν την ίδια σαντιγί υφή.) Η τελική σάλτσα θα πρέπει να απλώνεται εύκολα με ένα μαχαίρι. Αν είναι πολύ πηχτή ή φαίνεται στεγνή, προσθέστε περισσότερο γάλα με κουταλιά της σούπας, χτυπώντας μετά από κάθε προσθήκη. Χτυπήστε κατσικίσιο τυρί σε ένα μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι για σως 7 στρώσεων Νικ Έβανς Χτυπήστε το κατσικίσιο τυρί με πιρούνι ή μίξερ χειρός για σως 7 στρώσεων Νικ Έβανς Συναρμολογήστε τη σάλτσα: Απλώστε το χτυπημένο κατσικίσιο τυρί σε μια λεπτή, ομοιόμορφη στρώση κατά μήκος του πάτου ενός ταψιού 2 1/2 λίτρων ή ενός ταψιού 20x20 εκατοστών. Δεν πρέπει να έχει πάχος μεγαλύτερο από 1,25 εκατοστά σε κανένα σημείο της σάλτσας. Ρίξτε το μέλι πάνω από τη σάλτσα και στη συνέχεια πασπαλίστε ομοιόμορφα το μπέικον, τις χρυσές σταφίδες, τα φιστίκια, τους χουρμάδες, τους ηλιόσπορους και το ψιλοκομμένο σχοινόπρασο. Διατηρείται σκεπασμένο στο ψυγείο μέχρι να είναι έτοιμο για κατανάλωση και στη συνέχεια σερβίρεται με τσιπς πίτας. Αυτή η σάλτσα μπορεί εύκολα να γίνει 2 με 3 μέρες νωρίτερα και διατηρείται καλά στο ψυγείο. Αν την φτιάξετε νωρίτερα, περιμένετε λίγο πριν προσθέσετε το μέλι και το σχοινόπρασο μέχρι λίγο πριν τη σερβίρετε.
Ντιπ κατσικίσιου τυριού με φρούτα
Ηλιάνα Σκιαδά

Φανταστείτε ένα πλατό τυριού, με μόνο ένα είδος τυριού, «μπλεγμένο» με διαφορετικές γεύσεις και υφές.

Το βασικό υλικό είναι το κατσικίσιο τυρί, που είναι έντονο, αλλά με τα υλικά που θα βάλουμε, το τελικό αποτέλεσμα, δεν θα το χορταίνετε εσείς και οι καλεσμένοι σας.

Είναι, επίσης, πολύ εντυπωσιακό όταν το παρουσιάζετε στο τραπέζι, μαζί με τα κράκερς, τα ψημένα ψωμάκια ή πιτούλες.

Μια καλή ιδέα είναι να απλώσετε στο ντιπ σε ένα όμορφο ξύλο κοπής, σε λεπτή στρώση και να βάλετε τα υπόλοιπα υλικά, απλωτά, από πάνω.

Όλη η παρέα θα μαζευτεί γύρω από το πλατό αυτό, κρατώντας τα ποτήρια με το ποτό, στο χέρι.

Κατσικίσιο τυρί με φρούτα και ξηρούς καρπούς

Υλικά:

  • 300 γρ. κατσικίσιο τυρί
  • 1/4 φλ. γιαούρτι 10%
  • 1/4 φλ. πλήρες γάλα
  • 1/2 λεμόνι, στυμμένο
  • 1 πρέζα αλάτι 

Για το γαρνίρισμα:

  • 4 φέτες μπέικον, ψημένες μέχρι να γίνουν τραγανές και ψιλοκομμένες
  • 2 κ.σ. μέλι
  • 2 κ.σ. σταφίδα ξανθή
  • 2 κ.σ. ψιλοκομμένα φιστίκια της αρεσκείας μας
  • 2 κ.σ. ψιλοκομμένα σύκα
  • 1 κ.σ. ηλιόσπορους ψίχα
  • 1 κ.σ. σχοινόπρασο
  • κράκερς, ψημένες πίτες ή ψημένο ψωμί 

Εκτέλεση:

Βάζουμε σε ένα μπωλ το κατσικίσιο τυρί, το γιαούρτι, το γάλα, τον χυμό λεμονιού και μια πρέζα αλάτι.

Χτυπάμε με μίξερ χειρός ή ένα μίξερ βάσης, μέχρι να αποκτήσει μια λεία, ελαφριά υφή, ώστε να απλώνεται εύκολα με ένα μαχαίρι

Απλώνουμε το χτυπημένο κατσικίσιο τυρί σε μια λεπτή, ομοιόμορφη στρώση σε μια πιατέλα ή ένα ξύλο κοπής. Δεν πρέπει να έχει πάχος μεγαλύτερο από 1,5 εκατοστό. 

Ραντίζουμε το μέλι πάνω από το τυρί και στη συνέχεια πασπαλίζουμε ομοιόμορφα το μπέικον, τις σταφίδες, τα φιστίκια, τα σύκα, τους ηλιόσπορους και το ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.

Διατηρείται σκεπασμένο στο ψυγείο μέχρι να είναι έτοιμο για κατανάλωση και στη συνέχεια σερβίρεται με φρυγανισμένη πίτα, ή ψωμί, αλλά και με κράκερς ή κριτσίνια.

Μπορείτε να το φτιάξετε 2 με 3 μέρες νωρίτερα και να μείνει στο ψυγείο. Ωστόσο, θα πρέπει να προσθέσετε το μέλι και το σχοινόπρασο, λίγο πριν σερβίρετε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
165
150
121
121
116
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo