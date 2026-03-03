Συνταγή για παπαρδέλες με γαρίδες γκουαντσιάλε και σάλτσα πέστο

Φανταστείτε ένα πιάτο που ενώνει την ιταλική παράδοση με σύγχρονες, έντονες γεύσεις: ζουμερές γαρίδες, τραγανό guanciale και αρωματικό πέστο.

Όλα τα υλικά αγκαλιάζουν τις παπαρδέλες ή τα ζυμαρικά που προτιμάτε, σε ένα γρήγορο, θεαματικό γεύμα με τους φίλους ή την οικογένεια.

Στο πιάτο αυτό γίνεται ένα παιχνίδι υφών όπου το τραγανό συναντά τη μαλακή σάρκα της γαρίδας.

Το κλειδί είναι η ισορροπία μεταξύ του αλμυρού guanciale, του αρωματικού πέστο και της θαλασσινής γεύσης.

Δεν πετάμε το νερό των ζυμαρικών, αλλά το χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε κρεμώδη υφή χωρίς κρέμα.

Παπαρδέλες με γαρίδες γκουαντσιάλε και σάλτσα πέστο

Υλικά:

450 γρ. παπαρδέλες

170 γρ. guanciale, κομμένο σε κύβους (ή 5 φέτες χοντροκομμένο μπέικον)

350 γρ. μεσαίου μεγέθους γαρίδες, καθαρισμένες και αποφλοιωμένες (ξεπαγωμένες αν ήταν κατεψυγμένες)

1 1/2 φλιτζάνι πέστο βασιλικού

τριμμένη παρμεζάνα για το σερβίρισμα

1 λεμόνι

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, κατά βούληση

Εκτέλεση:

Βράζουμε άφθονο αλατισμένο νερό και μαγειρεύουμε τις παπαρδέλες σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας μέχρι να γίνουν al dente. Κρατάμε 1 φλιτζάνι από το νερό του βρασίματος και σουρώνουμε τα ζυμαρικά.

Σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το guanciale και το τηγανίζουμε μέχρι να γίνει τραγανό και να απελευθερώσει τα λίπη του.

Βάζουμε τις γαρίδες στο τηγάνι, τις αλατοπιπερώνουμε και τις σοτάρουμε για 1–2 λεπτά, ανά πλευρά μέχρι να αλλάξουν χρώμα.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε το πέστο στο τηγάνι, ανακατεύοντας ώστε να ενωθεί με το λίπος του guanciale και τις γαρίδες. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε λίγο από το νερό του βρασμού των ζυμαρικών για να αραιώσουμε και να δέσουμε τη σάλτσα.

Ρίχνουμε τις παπαρδέλες στο τηγάνι και ανακατεύουμε καλά ώστε η σάλτσα να καλύψει ομοιόμορφα τα ζυμαρικά. Δοκιμάζουμε και ρυθμίζουμε το αλάτι και το πιπέρι.

Σερβίρουμε αμέσως, πασπαλίζοντας με τριμμένη παρμεζάνα και λίγες σταγόνες λεμονιού, αν επιθυμούμε, για φρεσκάδα.