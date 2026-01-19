Συνταγή για παραδοσιακά ισλί με καρύδια και φρέσκο βούτυρο

Το ισλί ή ιτσλί είναι ένα παραδοσιακό σιροπιαστό γλυκό που κουβαλά μαζί του κομμάτια ιστορίας και παράδοσης.

Έχει ρίζες στην Καππαδοκία, συνδυάζοντας γεύσεις και αρώματα μοναδικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μοιάζει στην υφή με το μελομακάρονο, είναι τρίγωνο στο σχήμα, σιροπιάζεται και είναι γεμιστό με καρύδια.

Βέβαια τα αρωματικά είναι τελείως διαφορετικά, αφού δεν υπάρχει πορτοκάλι και το βούτυρο υπερισχύει.

Το πιο χαρακτηριστικό είναι το «κέντημα» που έχει η επιφάνειά τους, το οποίο γίνεται με τσιμπιδάκι ή με πιρούνι. Αυτοσχεδιάστε, λοιπόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισλί

Υλικά:

Ζύμη:

250 γρ. βούτυρο αγελάδος σε βαζάκι λιωμένο

250 γρ. φυτίνη

100 γρ. ζάχαρη

2 βανίλιες

1 πρέζα αλάτι

40 ml κονιάκ

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

800γρ. αλεύρι Γ.Ο.Χ.

Γέμιση:

200 γρ. καρύδι τριμμένο

50 γρ. ζάχαρη

1 κ.γ. κανέλα

Σιρόπι:

500 ml νερό

750 γρ. ζάχαρη

200 γρ. μέλι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε σε μια κατσαρόλα, όπου ρίχνουμε το βούτυρο και τη φυτίνη, ανακατεύοντας σε χαμηλή φωτιά μέχρι να λιώσουν, χωρίς να καούν. Μόλις λιώσουν, τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ και, με το χέρι, ανακατεύουμε μέσα, τη ζάχαρη.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε τις βανίλιες, το αλάτι και το κονιάκ και ανακατεύουμε καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά.

Σε ένα άλλο μπολ, αναμιγνύουμε το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το κοσκινίζουμε. Σταδιακά προσθέτουμε το αλεύρι στο υγρό μείγμα, ζυμώνοντας μέχρι να αποκτήσουμε μια μαλακή και εύπλαστη ζύμη. Αφήνουμε τη ζύμη στην άκρη να ξεκουραστεί για περίπου 20 λεπτά.

Αφού ξεκουραστεί η ζύμη, θρυμματίζουμε τα καρύδια και τα αναμειγνύουμε με τη ζάχαρη και την κανέλα σε ένα μπολ.

Πλάθουμε τη ζύμη σε μπαλάκια ελαφρώς μεγαλύτερα από ένα καρύδι. Παίρνουμε κάθε μπαλάκι και το ανοίγουμε σε ένα φύλλο, χρησιμοποιώντας την παλάμη μας, σε διάμετρο όσο περίπου η παλάμη μας. Τοποθετούμε στη μέση μία κουταλιά της σούπας γέμιση και κλείνουμε τη ζύμη σχηματίζοντας τρίγωνο.

Με τη βοήθεια ενός πιρουνιού ή τσιμπίδας, κάνουμε σχέδια στην επιφάνεια του γλυκού.

Τοποθετούμε τα ισλί σε ένα ταψί καλυμμένο με αντικολλητικό χαρτί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για 20-25 λεπτά.

Μετά το ψήσιμο, χρησιμοποιούμε μια οδοντογλυφίδα για να κάνουμε 2-3 τρυπούλες στην κάτω πλευρά των ισλί, ώστε να απορροφήσουν καλύτερα το σιρόπι. Τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Σε μια κατσαρόλα, προσθέτουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι εκτός από το μέλι και βράζουμε για 5 λεπτά, ανακατεύοντας μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μέλι, ανακατεύοντας μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως.

Ρίχνουμε τα ισλί στο ζεστό σιρόπι, γυρίζοντάς τα ώστε να καλυφθούν και από τις δύο πλευρές, αφήνοντάς τα μέσα ανάλογα με το πόσο σιροπιασμένα θέλουμε να είναι. Όσο περισσότερο μείνουν, τόσο πιο σιροπιασμένα θα γίνουν. Όταν απορροφήσουν το σιρόπι, τα μεταφέρουμε σε ένα σουρωτό για να φύγει το περιττό σιρόπι.

Τέλος, μεταφέρουμε τα ισλί σε μια γιορτινή πιατέλα.