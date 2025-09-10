Συνταγή για παραδοσιακή μουσταλευριά με καρύδια και κανέλα

Μουσταλευριά, ένα από τα πιο υγιεινά, θρεπτικά και φυσικά γλυκά, χωρίς βλαβερές προσθήκες.

Αυτή είναι η εποχή του μούστου, άρα και η εποχή να φτιάξουμε μουστοκούλουρα και την βελούδινη κρέμα από μούστο, που θα βρούμε έτοιμο καθαρισμένο (κομμένο), στα μανάβικα και στα ντελικατέσεν.

Η μαστόρισσα και φίλη μου Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, δίνει πολλά μυστικά για την καλύτερη εκτέλεση του παραδοσιακού γλυκίσματος.

Λέει φερ’ ειπείν ότι ο συνδυασμός αλευριού και σιμιγδαλιού προσφέρει την ιδανική ισορροπία και την καλύτερη υφή στην κρέμα.

Προειδοποιεί, επίσης, να μην βράζουμε τη μουσταλευριά σε δυνατή φωτιά, αλλά σε χαμηλή, ίσα που να κοχλάζει, ώστε να ψηθεί το αλεύρι και να φύγει η αλευρένια γεύση.

Παραδοσιακή μουσταλευριά

Υλικά:

5 φλ. έτοιμο καθαρισμένο μούστο

3/4 φλ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1/4 φλ. σιμιγδάλι ψιλό

1 κ.σ. θυμαρίσιο μέλι

1/2 κ.γ. κοπανισμένη μαστίχα (προαιρετικά)

Για γαρνίρισμα:

1/2 φλ. τριμμένα καρύδια

1/2 φλ. καβουρδισμένο σουσάμι

κανέλα

Εκτέλεση:

Σε μια κατσαρόλα, ζεσταίνουμε τον μούστο σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτουμε το αλεύρι και το σιμιγδάλι ανακατεύοντας συνεχώς με σύρμα.

Ρίχνουμε το μέλι και την κοπανισμένη μαστίχα, αν χρησιμοποιούμε.

Συνεχίζουμε το ανακάτεμα σε χαμηλή φωτιά, ίσα που να κοχλάζει, για περίπου 10 λεπτά — μέχρι να ψηθεί το αλεύρι και να δέσει η κρέμα.

Μόλις αρχίσει να πήζει, μοιράζουμε σε ατομικά μπολάκια, ή σε ένα μεγάλο πυρίμαχο σκεύος. Αφού κρυώσει, σφίγγει και μπορεί να κοπεί σε κομμάτια.

Όσο είναι ακόμα ζεστή, πασπαλίζουμε με καβουρδισμένο σουσάμι, τριμμένο καρύδι και μπόλικη κανέλα.

Δείτε την εκτέλεση της συνταγής:

Διατηρείται για μέρες στο ψυγείο.