Συνταγή για πατατόπιτα με μπέικον και τυριά

Δεν πρόκειται για κλασική πίτα με φύλλο και γέμιση, αλλά σίγουρα, για ένα πιάτο με πολλή νοστιμιά.

Μπορεί να γίνει συνοδευτικό σε κρέας κατσαρόλας ή ψητό φούρνου, αλλά και κυρίως πιάτο, αν σερβιριστεί με μία απλή ντοματοσαλάτα.

Η πατατόπιτα ετοιμάζεται σε 40 λεπτά περίπου.

Επίσης, μπορεί να προετοιμαστεί και να περιμένει στο ψυγείο, μέχρι να μπει στον φούρνο την τελευταία στιγμή, για να γκρατιναριστεί το τυρί.

Τα περισσεύματα ζεσταίνονται πολύ ωραία, για 2-3 μέρες ακόμη.

Πατατόπιτα με μπέικον

Υλικά:

1 κιλό πατάτες

250 γρ. φέτες μπέικον, σε λωρίδες

1 κ.σ. ψιλοκομμένη φρέσκια ρίγανη ή φρέσκο θυμάρι

300 ml κρέμα γάλακτος ελαφριά

200 γρ. μιξ τριμμένων κίτρινων τυριών

1 κ.γ. βούτυρο για το ταψί

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες σε κυβάκια.

Τις βάζουμε να βράσουν σε αλατισμένο νερό, μέχρι να μαλακώσουν.

Τις σουρώνουμε και τις βάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ.

Τις λιώνουμε με το πιρούνι αφήνοντας κάποια ολόκληρα κομμάτια.

Εν τω μεταξύ, σοτάρουμε το μπέικον στο αντικολλητικό τηγάνι, χωρίς να προσθέσουμε λάδι, για 5 λεπτά.

Αδειάζουμε το περιεχόμενο του τηγανιού στο μπολ με τις πατάτες.

Προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, τη φρέσκια ρίγανη, ή το θυμάρι, το αλατοπίπερο και ανακατεύουμε.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200° C.

Βουτυρώνουμε ένα μέτριο πυρέξ.

Απλώνουμε ομοιόμορφα, το μείγμα πατάτας και μπέικον και απλώνουμε στην επιφάνεια το τριμμένο τυρί.

Ψήνουμε για 20-25 λεπτά, μέχρι να κάνει κρούστα το τυρί.