Συνταγή για πατατόπιτα χωρίς φύλλο με πιπεριές και γραβιέρα

Ας ξεχάσουμε τις ζύμες, τα απλώματα και τις περίτεχνες γεμίσεις.

Εδώ έχουμε μια πατατόπιτα που είναι νόστιμη, γρήγορη και απλή.

Ο έτοιμος πουρές μειώνει τον χρόνο παρασκευής και οι χρωματιστές πιπεριές, δίνουν γλύκα και τραγανή υφή.

Η τριμμένη γραβιέρα λιώνει και δένει τα πάντα σε μια χρυσαφένια, τυρένια κρούστα.

Αυτή βεβαίως, δεν παύει να είναι μια πρώτης τάξεως συνταγή για τα τραπέζια και τον μπουφέ μας.

Πατατόπιτα χωρίς φύλλο με πιπεριές και γραβιέρα

Υλικά:

600 γρ. έτοιμος πουρές πατάτας

300 ml γάλα

4 αυγά

1 κόκκινη πιπεριά

1 κίτρινη πιπεριά

1 πορτοκαλί πιπεριά

1 ξερό κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

1 κ.γ. δυόσμο ξερό

120 γρ. γραβιέρα τριμμένη

3 κ.σ. ελαιόλαδο

200 ml νερό

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και ετοιμάζουμε ένα ταψί διαμέτρου περίπου 24–26 cm, αλείφοντας ελαφρά με λάδι.

Κόβουμε τις πιπεριές και το κρεμμύδι σε μικρούς κύβους και ψιλοκόβουμε το σκόρδο.

Σοτάρουμε τα λαχανικά σε μέτρια φωτιά με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσουν και να γλυκάνουν ελαφρά (περίπου 6–8 λεπτά). Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και αποσύρουμε από τη φωτιά.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τον έτοιμο πουρέ με το γάλα, το νερό, τα 3 αυγά, 1 κουταλιά ελαιόλαδο, τον δυόσμο και αλατοπίπερο, μέχρι να έχουμε έναν ομοιογενή, ελαφρώς ρευστό πουρέ που να διατηρεί σχήμα.

Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε αλατοπίπερο αν χρειάζεται.

Προσθέτουμε στο μείγμα τα μισά από τα σοταρισμένα λαχανικά και τα 100 γραμμάρια της γραβιέρας. Ανακατεύουμε απαλά ώστε να ενσωματωθούν.

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί, ισιώνουμε την επιφάνεια και ρίχνουμε από πάνω τα υπόλοιπα λαχανικά. Χτυπάμε το τελευταίο αυγό και αλείφουμε την κορυφή, πασπαλίζουμε την υπόλοιπη γραβιέρα και ραντίζουμε με λίγες σταγόνες ελαιόλαδο.

Ψήνουμε στους 180°C για 40 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να ροδίσει και το εσωτερικό να σφίξει.

Βγάζουμε από τον φούρνο, αφήνουμε να σταθεί 10–15 λεπτά και σερβίρουμε.