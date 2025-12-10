Συνταγή για πικάντικα ρολάκια με γιαούρτι και κιμά

Το σνακ και το finger food για τα πάρτι, είναι επιστήμη, γιατί θέλει έμπνευση και γεύση.

Γι’ αυτό θα μοιραστώ μαζί σας, ένα απλό μυστικό για έναν νόστιμο μεζέ: ρολάκια αραβικής πίτας ή τορτίγιας, με γιαούρτι και πικάντικο κιμά.

Η έμπνευση έρχεται από το φαγητό του δρόμου και έτσι, αυτό, ακριβώς, το κλίμα, μεταφέρεται στις συναντήσεις της παρέας.

Τα ρολάκια σερβίρονται ολόκληρα ή κομμένα σε μικρότερα ρολά, μαζί με μια σάλτσα για βούτηγμα.

Μπορείτε να κάνετε τον κιμά όσο πικάντικο σας αρέσει, αφού η δροσιά του γιαουρτιού είναι εκεί για να ισορροπήσει τις γεύσεις.

Ρολάκια αραβικής πίτας με κιμά

Υλικά:

6 αραβικές πίτες ή τορτίγιες

500 γρ. κιμάς (μοσχαρίσιος ή χοιρινός)

1 κρεμμύδι (ψιλοκομμένο) και 1 ντομάτα σε μικρά καρέ

2 σκελίδες σκόρδο (ψιλοκομμένες)

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1 κουταλάκι κύμινο

1 κουταλάκι καυτερή πάπρικα

αλάτι-πιπέρι

200 γρ. γιαούρτι

1 κουταλιά χυμό λεμονιού

φρέσκος μαϊντανός ψιλοκομμένος

Εκτέλεση:

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και την ντομάτα και τα σοτάρουμε.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο σκόρδο και τον κιμά, και ανακατεύουμε μέχρι να ροδίσει ο κιμάς και να αλλάξει χρώμα.

Ρίχνουμε το κύμινο, την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το μείγμα να μαγειρευτεί για περίπου 5-7 λεπτά, μέχρι να στεγνώσει.

Σε ένα μπολ, αναμειγνύουμε το γιαούρτι με τον χυμό λεμονιού και τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Παίρνουμε μία αραβική πίτα ή μια τορτίγια και απλώνουμε 2 κουταλιές κιμά σε όλη την επιφάνεια και μία κουταλιά από τη σάλτσα γιαουρτιού, στο κέντρο.

Τυλίγουμε την πίτα σαν ρολό, σφίγγοντας καλά για να κρατήσει τη γέμιση μέσα.

Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία με τις υπόλοιπες πίτες.

Μπορούμε να ψήσουμε στο γκριλ ή στην τοστιέρα τα ρολάκια, μέχρι να χρυσίσουν και να τραγανίσουν εξωτερικά.