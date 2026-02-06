Συνταγή για πολωνέζικη σούπα με τουρσί και λαχανικά

Τα τελευταία χρόνια βλέπω μπροστά μου σε σάιτ και σόσιαλ, να αναπαράγεται η συνταγή αυτή, η οποία αποδίδεται στην ηθοποιό Κρίστεν Μπελ.

Επειδή μου αρέσει αυτή η ηθοποιός και σκεπτόμενη τα προβιοτικά οφέλη του τουρσιού για το έντερό μας, αποφάσισα να δοκιμάσω τη σούπα αυτή.

Την προτείνω, λοιπόν σε όσους, αρχικά, αρέσκονται στην ξινή και έντονη γεύση του τουρσιού, αλλά με μία προσθήκη.

Το αλατοπίπερο δεν υπήρχε στην αρχική συνταγή, με αποτέλεσμα η σούπα να μην έχει καθόλου εντάσεις.

Εγώ, όμως, δεν ζω χωρίς εντάσεις και στο φαγητό και έτσι, υπήρξα πλουσιοπάροχη στο καρύκευμα.

Σούπα με αγγουράκι τουρσί

Υλικά:

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 μέτρια καρότα, τριμμένα ή ψιλοκομμένα

2 κλωνάρια σέλερι, κομμένα σε λεπτές φέτες

8 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου

1/2 φλιτζάνι χυμό από το βαζάκι με τις πίκλες

5 πολωνικά αγγουράκια τουρσί, ψιλοκομμένα

800 γρ. πατάτες σε κυβάκια

1 σακουλάκι κατεψυγμένα ανάμεικτα λαχανικά (καλαμπόκι-μπιζέλια-καρότα)

αλάτι και πιπέρι, κατά βούληση(αλλά μην το λυπηθείτε)

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη

1/2 φλιτζάνι γάλα

5 κουταλιές της σούπας γιαούρτι

2 κουταλιές της σούπας αλεύρι

1/2 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο ​​μαϊντανό, για γαρνίρισμα

1/2 κουταλάκι του γλυκού ψιλοκομμένο φρέσκο ​​άνηθο, για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το βούτυρο σε ένα τηγάνι, σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Σοτάρουμε το κρεμμύδι, τα καρότα και το σέλερι μέχρι να μαλακώσουν.

Βάζουμε σε κατσαρόλα τα κατεψυγμένα λαχανικά μαζί με τα σοταρισμένα, κρεμμύδι, σέλερι και καρότο, τον ζωμό, τον χυμό από το τουρσί, τα ψιλοκομμμένα τουρσιά, τις πατάτες, το αλάτι, το πιπέρι και τη ζάχαρη.

Μαγειρέψτε σε χαμηλή φωτιά για 45 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά.

Ανακατεύουμε σε μικρό μπωλ, το γάλα, το γιαούρτι και το αλεύρι.

Ανακατεύουμε στο μπωλ, λίγο ζωμό από την σούπα και ύστερα το ρίχνουμε όλο στην κατσαρόλα, που έχουμε βγάλει από τη φωτιά.

Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε σε μπωλ, με φρέσκο ​​μαϊντανό και άνηθο.