Συνταγή για πουτίγκα με ρύζι και βανίλια

Σαν ρυζόγαλο, αλλά πιο πηχτή και πιο βανιλένια.

Η πουτίγκα με ρύζι, υπάρχει σε όλες τις κουζίνες του κόσμου και ο λόγος είναι απλός.

Είναι εύκολη, νόστιμη, με λίγα απλά υλικά και δίνει απίστευτη αίσθηση θαλπωρής.

Μπορούμε να τη φτιάξουμε ένα βροχερό χαλαρό πρωϊνό, αλλά και οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε κάτι cosy.

Σερβίρουμε ακόμη και με λιωμένη σοκολάτα, αλλά και με φρέσκα φρούτα, ξηρούς καρπούς, μέλι ή λίγη μαρμελάδα.

Πουτίγκα με ρύζι

Υλικά:

200 γρ. ρύζι (καρολίνα)

1 λτ. γάλα

2-3 κ.σ. ζάχαρη (ανάλογα με την προτίμηση)

1 κ.σ. βούτυρο

2 βανίλιες ή 2 κ.γ. εκχύλισμα

1 πρέζα αλάτι

1/2 κ.γ. κανέλα

Εκτέλεση:

Αρχίζουμε βράζοντας το ρύζι σε ανάλογη ποσότητα νερού για περίπου 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Στη συνέχεια, το σουρώνουμε και το αφήνουμε στην άκρη.

Ρίχνουμε το γάλα σε μια κατσαρόλα και προσθέτουμε τη ζάχαρη, το αλάτι και τη βανίλια. Αφήνουμε το γάλα να ζεσταθεί σε μέτρια φωτιά, χωρίς να βράσει. Όταν το γάλα είναι ζεστό, προσθέτουμε το βρασμένο ρύζι και ανακατεύουμε καλά.

Αφήνουμε να σιγοβράσει για περίπου 15 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά. Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε κανέλα και σε αυτό το σημείο, για περισσότερη γεύση.

Όταν η πουτίγκα έχει αποκτήσει κρεμώδη υφή, απομακρύνουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το βούτυρο.

Μοιράζουμε τη πουτίγκα σε μπολάκια και την αφήνουμε να κρυώσει.

Μπορούμε να την σερβίρουμε σκέτη ή να την γαρνίρουμε με φρούτα, καρύδια ή μέλι.

Σίγουρα, πάντως, με μπόλικη κανέλα.