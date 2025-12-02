Συνταγή για πρασοτυρόπιτα με κρέμα μπεσαμέλ

Όσο μεγάλωνα και μάθαινα τα μυστικά της κουζίνας, δίπλα σε μαμά, γιαγιά, νταντά, θείες, νονά και μαμάδες-γιαγιάδες των φίλων μου, άκουγα ότι κανένα γιορτινό τραπέζι, δεν είναι πλήρες χωρίς, έστω, μία πίτα.

Έπρεπε να ταιριάζει με το φαγητό «ήρωα» του τραπεζιού, δηλαδή το είδος της πρωτεΐνης, κρέας ή ψάρι.

Η πρασοτυρόπιτα, ήταν σουξέ, στα τραπέζια του χειμώνα, γιατί δεν είχε την απλότητα μιας τυρόπιτας ή μιας σπανακόπιτας.

Αυτή είναι μια πιο εκλεπτυσμένη αστική συνταγή με τυρένια σάλτσα μπεσαμέλ.

Tip: Προσέξτε όταν καραμελώνετε τα πράσα, να μην σας πάρουν χρώμα γιατί θα πικρίσουν.

Πρασοτυρόπιτα

Υλικά:

1 πακέτο φύλλο βέργας

3 πράσα, καθαρισμένα και κομμένα σε ροδέλες

500 ml γάλα, πλήρες

200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

100 γρ. γραβιέρα γλυκιά, τριμμένη

30 γρ. βούτυρο

30 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

3 μεσαία αυγά

αλάτι-πιπέρι-πρέζα μοσχοκάρυδο

3 κ.σ. ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, στις αντιστάσεις.

Φτιάχνουμε τη μπεσαμέλ: σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά, λιώνουμε το βούτυρο και ρίχνουμε το αλεύρι να καβουρδιστεί. Προσθέτουμε σιγά-σιγά περισσότερο από το μισό γάλα χωρίς να σταματάμε το ανακάτεμα.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση: ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι λίγο ελαιόλαδο και σωτάρουμε τα πράσα, για 8-10 λεπτά.

Ανακατεύουμε σε ένα μπωλ τα τυριά, το 1 αυγό, τη μπεσαμέλ, τα πράσα, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε καλά.

Στη συνέχεια, ανοίγουμε τα φύλλα στον πάγκο της κουζίνας.

Απλώνουμε σε ένα φύλλο 3-4 κουταλιές από τη γέμιση, το τυλίγουμε σε ρολό, χωρίς να πιέσουμε και το μεταφέρουμε σε ένα λαδωμένο ορθογώνιο πυρέξ. Κάνουμε το ίδιο και με τα υπόλοιπα φύλλα.

Ρίχνουμε σε ένα μπολ τα 2 αυγά, το υπόλοιπο γάλα και το μοσχοκάρυδο και τα χτυπάμε να ενωθούν.

Αδειάζουμε το μείγμα του αυγού πάνω από τα φύλλα και ψήνουμε στον φούρνο για 1 ώρα.

Αφήνουμε την πίτα να κρυώσει ελαφρώς πριν σερβίρουμε.