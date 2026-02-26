Συνταγή για ψητά φιλέτα μπακαλιάρου με σαλάμι τσορίθο και ρεβίθια

Οι Ισπανοί μάγειρες έχουν τον τρόπο να συνδυάζουν λίγα μόνο υλικά και να φτιάχνουν εκπληκτικά γευστικά πιάτα.

Ένας από τους αγαπημένους μου συνδυασμούς της Ιβηρικής κουζίνας είναι ο μπακαλιάρος και το τσορίθο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορεί, εκ πρώτης, να φαίνεται ασυνήθιστος συνδυασμός, αλλά αν τον δοκιμάσεις θα σε γοητεύσουν οι αντιθέσεις.

Η καπνιστή, αλμυρή γεύση του τσορίθο αναδεικνύει την ήπια γεύση του λευκού ψαριού.

Σε αυτή τη συνταγή έχουμε ένα ακόμη στοιχείο, τα ρεβίθια, που κάνει το πιάτο απολύτως γεμάτο, με στοιχεία θρέψης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ισπανικός ψητός με τσορίθο και ρεβίθια

Υλικά για 4 μερίδες:

2 κ.σ. ελαιόλαδο

400 γρ. βρασμένα ρεβίθια

3-4 ψητές κόκκινες πιπεριές από βάζο, χοντροκομμένες

1/2 φλιτζάνι ντομάτες στον τρίφτη

αλάτι – φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

4 φιλέτα μπακαλιάρου χωρίς πέτσα (150 έως 180 γρ.) , πάχους 3 εκατοστών

120 γρ. ισπανικό τσορίθο

2 κ.σ. ψιλοκομμένο φρέσκο μαϊντανό

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°.

Λαδώνουμε ένα μέτριο ταψί και ανακατεύουμε μέσα τα ρεβίθια, τις ψητές κόκκινες πιπεριές και τις τριμμένες ντομάτες.

Αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα.

Αλατοπιπερώνουμε και τα φιλέτα μπακαλιάρου και στις δύο πλευρές και τα τοποθετούμε πάνω από τα ρεβίθια, στο ταψί.

Αφαιρούμε τη μεμβράνη γύρω από το σαλάμι και το κόβουμε σε κυβάκια.

Τα σκορπίζουμε πάνω από το ψάρι και ραντίζουμε το φαγητό μας με ελαιόλαδο.

Ψήνουμε μέχρι το τσορίθο να γίνει τραγανό, για 15 με 20 λεπτά.

Σερβίρουμε ζεστό, με φρέσκο μαϊντανό.