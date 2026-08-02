Συνταγή για carpaccio κολοκυθιού

Ιδανικό για τα καλοκαιρινά τραπέζια με το πιο δροσερό λαχανικό της εποχής.

Σαν σαλάτα ή ορεκτικό ή ως συνοδεία σε ψητά ψάρια ή κρεατικά.

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Επίσης με ψημένο τυρί και προζυμένιο ψωμί.

Η λογική του carpaccio είναι πολύ λεπτές φέτες από το όποιο υλικό, που παραμένει πρωταγωνιστής.

Μπορούμε να προσθέσουμε λίγη κάπαρη ή λεπτές φέτες από κρεμμύδι. Είναι δύο υλικά που ταιριάζουν φυσικά με το κολοκύθι και δίνουν περισσότερο χαρακτήρα χωρίς να αλλάζουν τη φιλοσοφία του πιάτου.

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Carpaccio κολοκυθιού

Υλικά:

450 γρ. μικρά και τρυφερά κολοκύθια

50 γρ. ελαιόλαδο

25 γρ. φρέσκος χυμός λεμονιού

ξύσμα από 1 λεμόνι

40 γρ. παρμεζάνα ή ώριμη γραβιέρα, σε λεπτές φλοίδες

20 γρ. κουκουνάρι

12 γρ. φύλλα βασιλικού

8 γρ. φύλλα δυόσμου

3 γρ. ανθός αλατιού

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά τα κολοκύθια και τα σκουπίζουμε. Δεν τα ξεφλουδίζουμε, γιατί η φλούδα τους δίνει χρώμα και βοηθά να διατηρήσουν τη δομή τους.

Με ένα μαντολίνο ή ένα πολύ κοφτερό μαχαίρι τα κόβουμε σε πολύ λεπτές φέτες, σχεδόν διάφανες. Το πάχος είναι σημαντικό: οι φέτες πρέπει να μπορούν να μαριναριστούν ελαφρά, αλλά να κρατούν ακόμη μια μικρή αντίσταση στο δόντι.

Απλώνουμε τις φέτες σε μια μεγάλη πιατέλα ή σε τέσσερα ατομικά πιάτα, χωρίς να τις πιέζουμε μεταξύ τους.

Ανακατεύουμε το ελαιόλαδο με τον χυμό λεμονιού και το ξύσμα. Περιχύνουμε τα κολοκύθια και τα αφήνουμε για 10 λεπτά ώστε να αρχίσουν να μαλακώνουν ελαφρά και να απορροφήσουν τα αρώματα.

Σε μικρό τηγάνι καβουρδίζουμε το κουκουνάρι, χωρίς λάδι για λίγα λεπτά, μέχρι να πάρει ελαφρύ χρώμα και να απελευθερώσει τα αρώματά του. Το αφήνουμε να κρυώσει.

Προσθέτουμε πάνω από τα κολοκύθια τις φλοίδες τυριού, το κουκουνάρι, τα φύλλα βασιλικού και δυόσμου, τον ανθό αλατιού και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ολοκληρώνουμε με λίγο ακόμη ωμό ελαιόλαδο και σερβίρουμε αμέσως.