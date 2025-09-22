Συνταγή για ρεβίθια με μελιτζάνες στη γάστρα

Η παραδοσιακή ρεβιθάδα, συναντάει τις μελιτζάνες φούρνου.

Ένας γευστικός συνδυασμός που δεν είναι πολύ γνωστός και συνηθισμένος, αλλά είναι ιδιαίτερης νοστιμιάς.

Η κρέμα βαλσαμικού ξυδιού δίνει μια γλυκόξινη γεύση στη σάλτσα και κάνει τη μελιτζάνα πιο umami.

Αφού ακολουθήσετε την προετοιμασία, στα ρεβίθια και στις μελιτζάνες, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο ή δύσκολο να κάνετε.

Το φαγητό μελώνει και ψήνεται στη σάλτσα του, μέσα στη γάστρα.

Ρεβίθια με μελιτζάνες στη γάστρα

Υλικά:

500γρ. ρεβίθια βρασμένα

3 μελιτζάνες κομμένες σε κύβους, σοταρισμένες σε ελαιόλαδο

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο + περισσότερο για το σοτάρισμα της μελιτζάνας

4 ώριμες ντομάτες, ψιλοκομμένες

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1/2 ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

αλάτι – πιπέρι – καυτερό κοκκινοπίπερο

3 κουταλιές κρέμα βαλσαμικού ξυδιού

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε για 8 ώρες τα ρεβίθια. Τα βράζουμε να μαλακώσουν, αλλά όχι να λιώνουν.

Σοτάρουμε τους κύβους της μελιτζάνας.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C, στον αέρα.

Ανακατεύουμε όλα τα υλικά για τη σάλτσα, εκτός από τα ρεβίθια και τις μελιτζάνες.

Λαδώνουμε με λίγο ελαιόλαδο τη γάστρα και βάζουμε σε στρώσεις, τα ρεβίθια, τις μελιτζάνες και περιχύνουμε με τη σάλτσα.

Προσθέτουμε και την κρέμα βαλσαμικού ξυδιού και κλείνουμε τη γάστρα με το καπάκι της.

Ψήνουμε για 1,5 – 2 ώρες.

Σερβίρουμε με ζεστές πίτες ή φρέσκο ψωμί.