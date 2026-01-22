Tasteit

Συνταγή για σαλάτα με φασόλια μαυρομάτικα και αντζούγιες

Με απλό λαδολέμονο
Μαυρομάτικα φασόλια σαλάτα
Ηλιάνα Σκιαδά

Τα μαυρομάτικα φασόλια, είναι τα πιο εύκολα από τα όσπρια, γιατί δεν χρειάζονται μούλιασμα.

Βράζουν γρήγορα και τρώγονται ζεστά και κρύα σε σαλάτα.

Μπορούν να ταιριάξουν με όλες τις όξινες σάλτσες και ντρέσινγκ, με λεμόνι, μουστάρδα, μυρωδικά και κρεμμύδι.

Σε αυτή τη σαλάτα, θα βάλουμε και αντζούγιες για έξτρα γεύση.

Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαυρομάτικα από κονσέρβα, για να ετοιμάσουμε τη σαλάτα μας πιο γρήγορα. Σερβίρουμε με φρέσκο μαϊντανό.

Υλικά:

  • 1 φλ. τσαγιού φασόλια μαυρομάτικα βρασμένα ή 1 κονσέρβα μαυρομάτικα
  • 1 ντομάτα κομμένη σε μικρά καρέ
  • 1 μικρό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες
  • 1 κονσέρβα αντζούγιες
  • 3 κ.σ. ελαιόλαδο και 1/2 λεμόνι

Εκτέλεση:

Ξεπλένουμε τα φασόλια, αν είναι κονσέρβα και τα βάζουμε σε μπολ.

Ανακατεύουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα και τα κρεμμύδια.

Βάζουμε ακτινωτά, πάνω στη σαλάτα ,τις αντζούγιες.

Χτυπάμε το λάδι με το λεμόνι και περιχύνουμε τη σαλάτα.

Δεν βάζουμε αλάτι, γιατί οι αντζούγιες είναι ήδη αρκετά αλμυρές.

