Συνταγή για σέρβικη φασολάδα με λουκάνικο και καπνιστό χοιρινό

Αυτό το πιάτο παρασκευάζεται παραδοσιακά, με οποιονδήποτε συνδυασμό προϊόντων καπνιστού χοιρινού κρέατος, όπως λουκάνικο, χοιρινή πανσέτα ή ζαμπόν.

Το pasulj (πασούλι) η φασολάδα, όπως την φτιάχνουν οι Σέρβοι, γίνεται με τετόβατς, ένα σερβικό λευκό φασόλι, αλλά τα φασόλια που χρησιμοποιούμε για τη δική μας φασολάδα, είναι ό,τι πρέπει.

Επίσης λουκάνικο βάζουμε και στην ελληνική εκδοχή.

Οπότε ποια είναι η διαφοροποίηση;

Το zafrig, είναι η διαφοροποίηση, δηλαδή ο βαλκανικός όρος για το roux, την αλευρένια κρέμα, που γίνεται με το ζουμί από τα φασόλια και κάνει τη φασολάδα πιο πηχτή.

Πασούλι – σέρβικη φασολάδα

Υλικά:

500 γρ. φασόλια μέτρια

220 γρ. μπέικον, σε κύβους

1 καπνιστό λουκάνικο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 μεγάλο καρότο, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. πελτέ ντομάτας

8 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου

4 φλιτζάνια νερό

2 φύλλα δάφνης

αλάτι και μαύρο πιπέρι κατά βούληση

ψιλοκομμένο μαϊντανό για σερβίρισμα

Για το ζαφρίγκ (ρου):

3 κ.σ. φυτικό λάδι

3 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.σ. καυτερή πάπρικα

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε τα φασόλια σε κρύο νερό τουλάχιστον 8 ώρες ή όλη τη νύχτα.

Όταν είμαστε έτοιμοι να μαγειρέψουμε, στραγγίζουμε και ξεπλένουμε τα φασόλια.

Κόβουμε το μπέικον σε κύβους και το λουκάνικο σε στρογγυλά κομμάτια.

Σοτάρουμε το μπέικον σε βαθιά κατσαρόλα μέχρι να λιώσει το λίπος και να γίνει τραγανό, για 10 – 12 λεπτά.

Με τρυπητή κουτάλα βγάζουμε τα κομμάτια του μπέικον σε ένα πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας.

Βγάζουμε όλο το λίπος του μπέικον από την κατσαρόλα εκτός από 1 κουταλιά της σούπας και κρατάμε το υπόλοιπο λίπος, στην άκρη.

Σοτάρουμε στην ίδια κατσαρόλα το λουκάνικο, μέχρι να ροδίσει, για 4 έως 5 λεπτά. Βγάζουμε και το λουκάνικο στο πιάτο με το μπέικον.

Αν η κατσαρόλα φαίνεται στεγνή, ρίχνουμε μια κουταλιά της σούπας λίπος από το μπέικον.

Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το καρότο και το σκόρδο και μαγειρεύουμε μέχρι να μαλακώσουν, αλλά όχι να ροδίσουν, για 4 – 6 λεπτά, ξύνοντας τυχόν καβουρδισμένα κομμάτια από τον πάτο της κατσαρόλας καθώς μαγειρεύονται τα λαχανικά.

Προσθέτουμε τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα στον πάτο της κατσαρόλας, για 2 λεπτά ακόμα.

Ρίχνουμε τον ζωμό κοτόπουλου, το νερό, τα μουλιασμένα φασόλια, τα φύλλα δάφνης και τα κομμάτια του χοιρινού.

Βράζουμε σε δυνατή φωτιά για 10 λεπτά και ύστερα χαμηλώνουμε και βράζουμε, για τουλάχιστον 1 1/2 ώρα και έως 2 ώρες, μέχρι να μαλακώσουν τα φασόλια.

Ενώ μαγειρεύονται τα φασόλια, σε μια μικρή κατσαρόλα ή τηγάνι, ζεσταίνουμε το λάδι σε μέτρια φωτιά.

Ρίχνουμε το αλεύρι, ανακατεύοντας συνεχώς, να καβουρδιστεί για 4 έως 5 λεπτά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε με την πάπρικα.

Μόλις μαλακώσουν τα φασόλια, ρίχνουμε το ρου – ζαφρίγκ στη σούπα ανακατεύοντας με σύρμα (Δεν πειράζει αν κάποια από τα φασόλια λιώσουν κατά το ανακάτεμα, αφού αυτό θα δέσει ακόμη περισσότερο τη σούπα και θα προσθέσει υφή). Αφήνουμε να πάρει μια βράση και να πήξει ελαφρώς, περίπου για 5 λεπτά.

Βγάζουμε τα φύλλα δάφνης και αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση.

Μοιράζουμε τη σούπα σε μπολ και σερβίρουμε με ψιλοκομμένο μαϊντανό.