Συνταγή για σουφλέ σπανάκι με κίτρινα τυριά

Ενα πυρέξ με σουφλέ σπανάκι υπήρχε πάντα στα εορταστικά μπουφέ, γιατί είναι νόστιμο και συνδυάζεται εύκολα.

Όσο και ρετρό αν είναι, πάντα θα είναι μια καλή επιλογή για να συνοδεύσει το ψητό κρέας.

Είναι κρεμώδες, αλλά ταυτόχρονα φρέσκο στη γεύση.

Η τυρένια κρούστα, το κάνει πάντα ελκυστικό και comfort.

Μία ασφαλής προσθήκη, είναι το καπνιστό μπέικον, αλλά και τα μανιτάρια.

Σουφλέ σπανάκι με κίτρινα τυριά

Υλικά:

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

6 φρέσκα κρεμμυδάκια με τα φύλλα τους, ψιλοκομμένα

1 κιλό σπανάκι

2 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο

250 γρ. ανάμεικτα κίτρινα τυριά τριμμένα

αλάτι – πιπέρι – μοσχοκάρυδο

Για την κρέμα:

1 λίτρο γάλα

100 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

50 γρ. βούτυρο

200 γρ. τυρί κρέμα

2 αυγά

αλάτι – άσπρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι, ξερό και φρέσκα, για λίγα λεπτά.

Προσθέτουμε το σπανάκι και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για λίγα λεπτά.

Ρίχνουμε τον άνηθο, αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε και βγάζουμε από τη φωτιά.

Λιώνουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε με σύρμα τη φαρίνα να καβουρδιστεί. Ρίχνουμε το γάλα και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε. Όταν αρχίσει να πήζει, προσθέτουμε αλάτι, λευκό πιπέρι και το μοσχοκάρυδο.

Μόλις γίνει λεία, τη βγάζουμε από τη φωτιά και ανακατεύουμε το τυρί κρέμα και τα μισά τριμμένα τυριά.

Προσθέτουμε τα αυγά ανακατεύοντας γρήγορα. Τέλος, ρίχνουμε το σπανάκι και τα σοταρισμένα κρεμμύδια.

Λαδώνουμε ένα μέτριο πυρίμαχο σκεύος ή ταψί.

Αδειάζουμε το μείγμα και πασπαλίζουμε την επιφάνειά του με τα υπόλοιπα τριμμένα τυριά.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180°C, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, για περίπου 30 λεπτά.

Αφήνουμε το σουφλέ, να σταθεί λίγο προτού κόψουμε και σερβίρουμε.