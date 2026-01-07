Συνταγή για σουφλέ ζυμαρικών mac & cheese με τραγανή κρούστα παρμεζάνας

Τα ζυμαρικά mac & cheese είναι ο βασιλιάς του comfort food.

Τα παιδιά τρελαίνονται για αυτό το φαγητό, τουλάχιστον το δικό μου και οι φίλοι του, μού ζητούσαν να τους τα φτιάχνω συνέχεια.

Τώρα που είναι έφηβοι μπορώ να ετοιμάζω μια πιο εξελιγμένη, ενήλικη εκδοχή.

Την φτιάχνω πολύ συχνά για τα τραπέζια και τα καλέσματα και έχει μεγάλη επιτυχία.

Για να είμαι σωστή, δεν είναι το κλασικό σουφλέ, αφού δεν έχει αυγά, αλλά στην Ελλάδα έτσι λέμε τα ζυμαρικά φούρνου και πρέπει να συνεννοηθούμε.

Σουφλέ ζυμαρικών mac & cheese

Υλικά:

Για την κρούστα:

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο (λιωμένο)

2/3 φλ. φρυγανιά panko

1/4 φλ. τριμμένη παρμεζάνα

1/4 κ.γ. αλάτι

1/8 κ.γ. καπνιστή πάπρικα

πρέζα πιπέρι καγιέν

Για τα ζυμαρικά:

300 γρ. ζυμαρικό κοραλάκι

1 κουταλιά της σούπας αλάτι

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

Για την κρεμώδη σάλτσα:

115 γραμμάρια τυρί κρέμα

250 γρ. τυρί τσένταρ τριμμένο

2 1/2 φλιτζάνια πλήρες γάλα

1/2 κουταλάκι του γλυκού λευκό πιπέρι

1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/2 κουταλάκι του γλυκού σκόνη μουστάρδας

1/4 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά σε σκόνη

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C.

Βουτυρώνουμε ένα ταψί 20 x 20 εκατοστά και αφήνουμε στην άκρη.

Φτιάχνουμε την κρούστα: πρώτα λιώνουμε το βούτυρο μέσα σε ένα μικρό μπολ, στον φούρνο μικροκυμάτων.

Ανακατεύουμε στο λιωμένο βούτυρο, το panko, την παρμεζάνα, το αλάτι, την καπνιστή πάπρικα και το πιπέρι καγιέν. Αφήνουμε στην άκρη.

Βράζουμε τα ζυμαρικά, al dente, περίπου ένα ή δύο λεπτά λιγότερο από τον χρόνο μαγειρέματος που λέει η συσκευασία.

Σουρώνουμε τα ζυμαρικά. Προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας βούτυρο στην ίδια κατσαρόλα που τα βράσαμε, τα ρίχνουμε μέσα και ανακατεύουμε να καλυφθούν, εκτός φωτιάς.

Φτιάχνουμε τη σάλτσα: σε ένα μεγάλο τηγάνι σε μέτρια φωτιά, βάζουμε το τυρί κρέμα, 1 φλιτζάνι γάλα και όλα τα μπαχαρικά.

Σπάμε το τυρί κρέμα σε κομμάτια με μια σπάτουλα καθώς αρχίζει να μαλακώνει και να λιώνει. Ανακατεύουμε με το σύρμα, μέχρι να πήξει, περίπου 4 με 5 λεπτά.

Ρίχνουμε τα υπόλοιπα 1 1/2 φλιτζάνια γάλα στη σάλτσα. Προσθέτουμε σταδιακά το τριμμένο τυρί τσένταρ, ένα φλιτζάνι κάθε φορά, ανακατεύοντας συνεχώς.

Μόλις η σάλτσα δέσει σαν κρέμα γάλακτος και γίνει ομοιογενής, ρίχνουμε τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε για να καλυφθούν. Θα φαίνεται σαν σούπα. Αυτό ακριβώς θέλουμε.

Αδειάζουμε το μείγμα στο βουτυρωμένο ταψί, ισιώνουμε την επιφάνεια.

Πασπαλίζουμε το μείγμα panko πάνω από τα κρεμώδη ζυμαρικά.

Βάζουμε στον φούρνο για 20 – 25 λεπτά μέχρι η επιφάνεια να ροδίσει.

Αφήνουμε να κρυώσει για λίγο πριν το σερβίρουμε.