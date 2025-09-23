Συνταγή για σουπιές κοκκινιστές με βασιλικό

Δεν είναι δύσκολο να μαγειρέψουμε τα θαλασσινά στο σπίτι.

Σουπιές και καλαμάρια, γίνονται υπέροχα μέσα σε λεμονάτες ή κοκκινιστές σάλτσες.

Τα μυρωδικά και το κρασί που προσθέτουμε κατά το μαγείρεμα, αλλάζουν το τελικό πιάτο.

Τα σερβίρουμε συνήθως, ως μεζέδες, για το κρασί ή για το ούζο, αλλά μπορούμε να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πιάτο μαζί με ρύζι.

Αυτή η συνταγή γίνεται μέσα σε ένα μισάωρο.

Σουπιές με ντομάτα και κρασί

Υλικά:

1 κιλό σουπιές, καθαρισμένες, κομμένες σε μέτριες ροδέλες (φρέσκιες ή κατεψυγμένες που έχουμε αποψύξει)

3 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κούπα κρασί ξηρό

1/2 κουτ. γλυκού μπούκοβο

500 γρ. ντομάτες στον τρίφτη

60 ml ελαιόλαδο

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

20 φύλλα φρέσκου βασιλικού

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια φαρδιά κατσαρόλα και σοτάρουμε τις σουπιές για 3-4 λεπτά να πάρουν χρώμα.

Τις βγάζουμε για να σοτάρουμε στο ίδιο λάδι, το κρεμμύδι και το σκόρδο, για λίγα λεπτά.

Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα το μπούκοβο και το αλατοπίπερο και ανακατεύουμε για 4-5 λεπτά να δέσει η σάλτσα.

Επιστρέφουμε τις σουπιές και ότι ζουμάκια έβγαλαν, στην κατσαρόλα με τη σάλτσα. Ρίχνουμε το κρασί και ανακατεύουμε για 2 λεπτά, ώστε να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Χαμηλώνουμε την ένταση της φωτιάς, καπακώνουμε και μαγειρεύουμε για 25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι σουπιές.

Σερβίρουμε με φύλλα φρέσκου βασιλικού.