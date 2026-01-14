Συνταγή για σπιτικές καριόκες με τα περισσεύματα της βασιλόπιτας

Ακολουθεί συνταγή οικιακής οικονομίας, zero waste ή βιώσιμης και δημιουργικής κουζίνας, αν προτιμάτε.

Αν περίσσεψε και στο δικό σας σπίτι, βασιλόπιτα, σπιτική ή του εμπορίου, μπορείτε να την αξιοποιήσετε σε μία άλλη συνταγή.

Οι καριόκες, διατηρούνται πολύ καιρό στο ψυγείο και είναι το ιδανικό κέρασμα ή γλυκό της στιγμής.

Την ίδια συνταγή μπορείτε να φτιάξετε και με υπολείμματα από κέικ ή τριμμένα μπισκότα.

Επίσης μπορείτε να καλύψετε τις καριόκες με σοκολάτα γάλακτος ή λευκή, αν και οι κλασικές είναι με σκούρα κουβερτούρα.

Καριόκες με τα περισσεύματα της βασιλόπιτας

Υλικά:

250 γρ. ψίχουλα βασιλόπιτας

100 γρ. καρύδια, χοντροκομμένα

200 ml ζαχαρούχο γάλα

10 ml κονιάκ

1 κ.γ. βανίλια, εκχύλισμα

20 γρ. κακάο

50 ml βούτυρο, λιωμένο

Για την επικάλυψη:

500 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

50 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

Εκτέλεση:

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε τα ψίχουλα της βασιλόπιτας, τα καρύδια, το ζαχαρούχο γάλα, το κονιάκ, τη βανίλια, το κακάο, το λιωμένο βούτυρο και ανακατεύουμε με μια κουτάλα σιλικόνης.

Λαδώνουμε ελαφρά με ηλιέλαιο, ένα τετράγωνο ταψί, 25×25 εκατοστά, απλώνουμε ομοιόμορφα το μείγμα και το βάζουμε στο ψυγείο για 1,5 ώρα.

Σε ένα κατσαρολάκι που βάζουμε σε μέτρια φωτιά, ρίχνουμε την κουβερτούρα και το βούτυρο να λιώσουν. Τραβάμε από τη φωτιά και αφήνουμε την επικάλυψη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου.

Όταν παγώσει και σφίξει το μείγμα για τις καριόκες, βγάζουμε το ταψί από το ψυγείο κόβουμε σε 12 κομμάτια και βουτάμε στη σοκολάτα, με δύο πιρούνια, μέχρι να καλυφθεί παντού.

Τοποθετούμε τις καριόκες σε ταψί που έχουμε στρώσει λαδόκολλα και ξαναβάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά, μέχρι να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα.