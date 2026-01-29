Συνταγή για σπιτικές κροκέτες – dumplings πατάτας

Αυτές οι ζουμερές μπαλίτσες από πατάτα, τρώγονται παραδοσιακά σε όλη τη βόρεια Ευρώπη.

Συνοδεύουν κρέας, ψάρι ή όσπρια, ή τρώγονται σκέτες με σάλτσα ή και με μανιτάρια.

Πρόσφατα έπεσα πάνω σε μία συνταγή για γίγαντες κοκκινιστούς στην κατσαρόλα, που σερβίρονταν με κροκέτες πατάτας, οι οποίες είχαν βράσει στην κατσαρόλα με τα όσπρια.

Αφού τις πλάσουμε, μπορούμε να τις ρίξουμε στην κατσαρόλα με το φαγητό μας να βράσουν, για 15 λεπτά ή στο ταψί με το κρέας στον φούρνο για 20 λεπτά.

Μπορούμε όμως, να τις βράσουμε απαλά, σε καλά αλατισμένο νερό ή ζωμό, που δεν κοχλάζει, για 15 λεπτά και να σερβίρουμε με σάλτσα κόκκινη ή λευκή ή κρέατος.

Dumplings πατάτας

Υλικά:

130 γρ. αλεύρι γ.ο.χ

1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. πάπρικα

4 μέτριες πατάτες

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

αλάτι

Εκτέλεση:

Πλένουμε και καθαρίζουμε εξωτερικά τις πατάτες.

Βράζουμε τις πατάτες με τη φλούδα τους.

Τις αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς, τις ξεφλουδίζουμε και τις πολτοποιούμε στον μύλο του πουρέ ή με το ειδικό εργαλείο, μέσα σε ένα μπολ.

Ρίχνουμε όλα τα υλικά και πλάθουμε μπαλίτσες στο μέγεθος που μας αρέσει, όχι μεγαλύτερες από τη μπάλα του πινγκ–πονγκ.

Τις κροκέτες μπορούμε να τις ρίξουμε απευθείας στο φαγητό που βράζει στην κατσαρόλα ή ψήνεται στον φούρνο, για 15 λεπτά ακόμη.

Μπορούμε επίσης να τις ψήσουμε στον φούρνο, στον αέρα, στους 180° για 20 λεπτά, βάζοντας τις σε ένα ταψί που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα.