Συνταγή για σπιτική γλυκιά σάλτσα τσίλι

Η σπιτική εκδοχή της sweet chili sauce συνδυάζει τέλεια γλυκύτητα, όξινη φρεσκάδα και πικάντικη ένταση.

Τα αρώματα σκόρδου και τζίντζερ δένουν αρμονικά με τις νιφάδες τσίλι.

Φτιάχνοντας αυτή τη σάλτσα μόνοι μας, κερδίζουμε τον έλεγχο των πρώτων υλών —αποφεύγουμε συντηρητικά και πρόσθετα, επιλέγουμε την ποιότητα, προσαρμόζουμε την πικάντικη νότα στα γούστα μας.

Η σάλτσα αυτή δίνει χαρακτήρα, σε απλά σνακ και καθημερινά γεύματα, από spring rolls και θαλασσινά μέχρι ψητά και stir–fries, αλλά και ανακατεμένη με τυρί κρέμα, ως ντιπ.

Αν επιθυμείτε πιο έντονο κόκκινο χρώμα, μπορείτε να προσθέσετε λίγες σταγόνες φυσικού κόκκινου χρώματος από παντζάρι ή πάπρικα.

Sweet chili sauce

Υλικά:

1/2 φλιτζάνι (120 ml) λευκό ξίδι ρυζιού ή λευκό ξίδι

1/2 φλιτζάνι (120 ml) νερό

1/2 φλιτζάνι (100–110 γρ.) ζάχαρη (ή ισοδύναμο σε στέβια/ερυθριτόλη/σιρόπι αγαύης)

1–2 κ.σ. νιφάδες μπούκοβο

1–2 κ.σ. σόγια σως

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 κ.γ. φρέσκο τζίντζερ, τριμμένο (προαιρετικά)

1 κ.σ. κορν φλάουρ διαλυμένο σε 2 κ.σ. κρύο νερό (για δέσιμο)

Εκτέλεση:

Βάζουμε σε μια μικρή κατσαρόλα το ξίδι, το νερό και τη ζάχαρη και ανακατεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη.

Προσθέτουμε τις νιφάδες μπούκοβο, τη σόγια, το σκόρδο και το τζίντζερ. Φέρνουμε σε βρασμό ανακατεύοντας τακτικά.

Μόλις πάρει βράση και η ζάχαρη έχει λιώσει, ρίχνουμε το διαλυμένο κορν φλάουρ ανακατεύοντας συνεχώς. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα για περίπου 1 λεπτό μέχρι να πήξει η σάλτσα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε τη σάλτσα στη γεύση μας.

Αν θέλουμε πιο έντονο κόκκινο, προσθέτουμε, σε αυτό το σημείο, λίγες σταγόνες φυσικού χρώματος.

Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς, μεταφέρουμε σε αεροστεγές βαζάκι και φυλάσσουμε στο ψυγείο. Διατηρείται περίπου 1 εβδομάδα στο ψυγείο ή 2–3 μήνες στην κατάψυξη.