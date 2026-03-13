Συνταγή για τάρτα με κοτόπουλο και μανιτάρια σε βάση από πατάτα

Μία διαφορετική τάρτα με τα περισσεύματα από το ψητό κοτόπουλο και λίγα ακόμη υλικά, που έχει τρελάνει τους μάγειρες στα social media.

H τάρτα με βάση βρασμένης πατάτας που έγινε viral, το τελευταίο διάστημα, είναι απολύτως νόστιμη και δοκιμασμένα πανεύκολη να γίνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εκτός από το ψημένο ή βραστό κοτόπουλο, θα βάλουμε σοταρισμένα μανιτάρια και ντοματίνια, για αντίθεση γεύσης και διαφορετικές υφές, ενώ το μείγμα αυγών με γάλα δένει όλα τα υλικά, χωρίς να χρειάζεται βαριά κρέμα.

Η επιλογή τυριών και ο χρόνος ψησίματος, δίνουν την τελική ροδοκόκκινη κρούστα και την ελαστικότητα στο κόψιμο, ώστε να διατηρεί ξεκάθαρη η δομή στο σερβίρισμα.

Η συνταγή μπορεί να πάρει ποικίλες επιλογές μπαχαρικών, μυρωδικών και τυριών, χωρίς να αλλοιώνεται η ισορροπία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τάρτα κοτόπουλο με βάση πατάτας

Υλικά:

5 μεγάλες βρασμένες πατάτες

3 κ.σ. ελαιόλαδο για άλειμμα

100 γρ. μανιτάρια

300 γρ. ψιλοκομμένο μαγειρεμένο κοτόπουλο (σχάρας ή βραστό)

100 γρ. ντοματίνια (κομμένα στη μέση)

120 γρ. τριμμένα κίτρινα τυριά

4 αυγά χτυπημένα με 100 ml γάλα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C. Λαδώνουμε ένα μεσαίο στρογγυλό ταψί.

Λιώνουμε τις βρασμένες πατάτες με ένα ποτήρι και πιέζουμε τον πουρέ στον πάτο και τα τοιχώματα του ταψιού.

Αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση και ραντίζουμε με το μισό ελαιόλαδο.



Ψήνουμε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 10 – 15 λεπτά, αναλόγως πόσο τραγανή θέλουμε τη βάση πατάτας.

Εν τω μεταξύ, σοτάρουμε τα μανιτάρια στο υπόλοιπο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα και να στεγνώσουν.

Τοποθετούμε ομοιόμορφα στη βάση τα σοταρισμένα μανιτάρια, το ψιλοκομμένο κοτόπουλο και τα κομμένα ντοματίνια.

Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν και περιχύνουμε την τάρτα.

Πασπαλίζουμε το τριμμένο τυρί και ψήνουμε στους 175°C για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να πήξει η γέμιση και να ροδίσει η επιφάνεια.

#healthydinner #easyrecipes #glutenfree #homemaderecipes @tastyiri_en POTATO TART INGREDIENTS: ▪️ 4–5 large cooked potatoes (about 1.8 lb / 800g) ▪️ Extra virgin olive oil, for brushing ▪️ Mushrooms, to taste (about 3.5 oz / 100g) ▪️ 10.5 oz shredded chicken (300g) ▪️ 3.5 oz cherry tomatoes (100g) ▪️ Shredded cheese, to taste (3.5–5 oz / 100–150g) ▪️ 4 medium eggs ▪️ ⅓ cup milk (3.4 fl oz / 100ml) Time: 40 minutes Oven: 350°F STEPS: 1️⃣ Mash the cooked potatoes and press them into a round baking mold to form a base. 2️⃣ Brush with olive oil and bake for about 10 minutes to set. 3️⃣ Add sautéed mushrooms, shredded chicken, and sliced cherry tomatoes. 4️⃣ Beat the eggs with milk and pour over the filling. 5️⃣ Top with shredded cheese and bake at 350°F for 40 minutes, until set and golden. 6️⃣ Let it rest a few minutes before slicing and serving. #potatorecipes

Αφήνουμε την τάρτα να σταθεί λίγα λεπτά πριν την κόψουμε και την σερβίρουμε, με μία πράσινη σαλάτα.