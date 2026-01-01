Συνταγή για τάρτα με μανιτάρια και φρέσκο βούτυρο

Η απλότητα χαρακτηρίζει αυτή την τάρτα, που όμως δίνει ένα «γκουρμέ» αποτέλεσμα.

Το μαγικό της στοιχείο είναι το αιγοπρόβειο βούτυρο, που προτείνω να μην το αλλάξετε με αγελαδινό.

Γιατί, αυτό δίνει όλο τον χαρακτήρα στη γεύση.

Η συνταγή αυτή δεν περιέχει τυριά, ούτε αυγά, δεν είναι δηλαδή, βαριά και ταιριάζει με όποιο κυρίως θα σερβίρετε στο ίδιο τραπέζι.

Αν θέλουμε, ζεσταίνουμε 150 γραμμάρια κρέμα γάλακτος με 1 κουταλιά της σούπας κονιάκ και σερβίρουμε με την τάρτα.

Τάρτα με μανιτάρια

Υλικά:

1 έτοιμο φύλλο για τάρτα ή κουρού

Για τη γέμιση:

70 γρ. αιγοπρόβειο βούτυρο

500 γρ. ανάμεικτα μανιτάρια σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδου, λιωμένες

φρέσκο θυμάρι τα φυλλαράκια και αλατοπίπερο

Εκτέλεση:

Απλώνουμε στην ταρτιέρα την έτοιμη ζύμη, ώστε να καλύψει και τα τοιχώματα.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση: λιώνουμε το αιγοπρόβειο (κατά προτίμηση) βούτυρο σε ένα μεγάλο τηγάνι, σε δυνατή φωτιά και σοτάρουμε τα ανάμεικτα μανιτάρια, μέχρι να ροδίσουν και να εξατμιστούν τα υγρά τους, χωρίς να ανακατεύουμε πολύ.

Ρίχνουμε το λιωμένο σκόρδο, το θυμάρι και το αλατοπίπερο και ανακατεύουμε για 1 λεπτό.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει ελαφρά και το απλώνουμε στη ζύμη.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 40 λεπτά.



